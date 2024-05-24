美提議動用俄方資產援烏　德財長：需深入討論　普京下令反制

德國財政部長林德納（Christian Lindner）5月23日表示，就美國提出使用被凍結的俄羅斯資產援助烏克蘭的提議存在許多需深入探討的問題，該提議將在意大利舉行的七國集團（G7）財長會議上討論。與此同時，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）同日簽署法令，授權俄羅斯法院有權充公美國、美國公司和公民在俄國境內的資產及證券，用以賠償美方扣押俄國資產造成的損失。



七國集團財長23至25日在意大利開會，主要議程是研究將俄羅斯被西方凍結的資產，用於資助烏克蘭，但不少成員國擔心引起莫斯科的強烈反彈，傾向將凍結的俄國資產利息，用於支援烏克蘭。

林德納表示：「我們正研究進一步的建議，但對已取得的成果感到滿意，而這在數月前是難以想像。」

他認為這次會議是討論提案的好機會，但預計不會達成任何最終決定，因為事情很複雜，而且還有許多問題有待解決。

普京同日簽署法令，授權俄羅斯法院有權充公美國、美國公司和公民在俄國境內的資產及證券，用以賠償美方扣押俄國資產造成的損失。美國總統拜登（Joe Biden）4月簽署法案，允許美方扣押俄方在美國境內的50億美元資產。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）則警告，歐盟若利用俄羅斯被凍結的資產收益幫助烏克蘭，將面臨俄方的全面報復。