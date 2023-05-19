G7廣島峰會︱七國領導人首度同訪原爆資料館　為原爆死難者獻花

七國集團（G7）領導人峰會5月19日在日本廣島開幕。日本、美國、英國、德國、法國、意大利、加拿大七國領導人，與歐盟委員會主席等首次一同造訪廣島和平紀念資料館（Hiroshima Peace Memorial Museum，又稱廣島原爆資料館）。



英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、美國總統拜登（Joe Biden）及歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）等人19日早上先後抵達原爆資料館，獲日本首相岸田文雄夫婦迎接。

圖為5月18日，一眾領導人同訪原爆資料館後，在和平公園為原爆死難者獻花。（Reuters）

在參觀廣島和平紀念資料館後，領導人們又在和平紀念公園，向原爆死難者獻花。

美、英、法三國均擁有核武。今次是三國領導人首次一同造訪原爆資料館，亦是G7領導人首次一同參觀。其中拜登為繼前總統奧巴馬（Barack Obama）2016年拜訪後，第二位訪問資料館的美國總統。

美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）17日稱，拜登將訪問原爆慰靈碑，但屆時「不會作出表態」，又指此舉並非為美方在二戰時投擲原子彈道歉。