英國指中國「致命援助」供俄　中國駐英使館：無中生有

針對英國國防部長夏博思（Grant Shapps，又稱沙普斯）指中國或為俄羅斯提供致命援助（lethal aid），中國駐英國大使館發言人回應時，批評有關言論為無中生有。



中國駐英國大使館發言人5月23日在使館網站就英國防長夏博思涉華言論答記者問時說，英方政治人物的有關言論完全是無中生有。

發言人指出，中方在烏克蘭問題上始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談，推動政治解決。在軍品出口方面，中方一向採取慎重、負責態度，一貫依法依規對兩用物項出口進行管制。

俄羅斯軍方將在閱兵儀式中展示新武器。圖為2020年6月20日，俄羅斯軍人駕駛坦克在莫斯科採排。（Reuters）

發言人奉勸英方停止無端指責中國，停止在烏克蘭問題上一味火上澆油，認真反思自身在國際和平與安全問題上扮演的角色，真正為世界和平與正義做點事。

在22日於倫敦舉行的一場會議上，夏博思說，美國和英國的國防情報部門有證據表明，致命援助正在或將要從中國流向俄羅斯並用於烏克蘭戰場，卻未提供證據支持他的說法。