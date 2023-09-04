英媒：烏克蘭學院稱戰爭爆發後　中資銀行大額資金供俄羅斯同業

英國媒體報道，在俄烏戰爭爆發後，隨着西方機構撤出俄羅斯，中國四家銀行向俄羅斯銀行提供了數十億美元的資金。



據英國星期一（9月4日）報道，基輔經濟學院（Kyiv School of Economics）分析來自俄羅斯中央銀行的數據後指出，截至今年3月份，中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行和中國農業銀行在過去14個月將在俄風險敞口（exposure）規模從22億美元（29億新元）增加至97億美元。這四家銀行都拒絕置評。

英媒認為，這4家銀行的舉措，是中國推動人民幣成為美元除外的替代全球貨幣的舉措之一。

整理這些數據的基輔經濟學院發展副主任奧諾普里延科（Andrii Onopriienko）說：「來自中國的銀行向俄羅斯銀行和信貸機構提供的貸款，大致上是人民幣取代美元和歐元的案例，表明制裁正在發揮效用。」

俄烏戰爭爆發前，俄羅斯有超過60%的出口付款是以美元、歐元等現被俄國官方稱作「有毒貨幣」進行，而人民幣的佔比不到1%。

不過，來自俄羅斯央行的數據顯示，「有毒貨幣」現已降至總額的不到一半，人民幣則佔16%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

