中國圍台軍演｜英媒：在台民眾更關注星野源新垣結衣八卦多於軍演

解放軍東部戰區5月23日起進行「聯合利劍-2024A」演習引發兩岸關注，海、陸、空軍、火箭軍等兵力集結並前往台灣海峽軍演之際還疑似向台軍喊話「別為台獨賣命」等語，警告意味濃厚。香港01整理部份外國媒體對事件的報道與評論。英媒指日本男星星野源疑似背叛同是藝人的妻子新垣結衣出軌日本女主播的八卦新聞，在台討論熱度更高。



英國廣播公司（BBC）指，雖然有關演習的討論充斥中國的社交媒體，對岸的情況卻不太一樣。報道曬出兩岸熱搜榜內容，根據台灣23日的Google Trend（谷歌趨勢），第1名是日本男星野源疑似出軌的八卦新聞，第2名才是軍演。而在微博，「台灣回歸」及軍演的相關消息都名列前茅。

新垣結衣同星野源的八卦新聞，在台討論度比中國圍台軍演更高。（Instagram@nigehajigram）

《紐約時報》24日重提美國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西或波洛西）2022年8月2日至3日訪台後、中國也在台海展開軍演一事，稱這些演習可以給中國人民解放軍帶來寶貴的經驗，讓他們了解如何在台灣周圍實施可能的「隔離」或封鎖。

報道又稱，此次演習還可能為解放軍的各個部門以及中國海警提供協調各自力量的機會。

美國有線新聞網絡（CNN）指，賴清德就職典禮觸發這次演習，中國的軍事演習既是為了向國內觀眾展示，也是為了向國際社會傳達意圖。

報道指，儘管近年來兩岸關係不斷惡化，但這次最新的升級行動對賴德清來說是一次重大考驗。

2024年5月20日，賴清德宣誓就職。（台總統府）

《華盛頓郵報》稱，這次最新的武力展示行動是北京方面長期以來削弱台灣意志、建立軍事優勢努力的一部份，透過結合實際戰鬥演練和具有威懾效果的宣傳手段，向台方發出警告。

報道指，中國一直以來偏好逐漸升級但不直接對抗的方式，被稱為「灰色地帶」戰爭，這種戰術可在向台方發送威脅訊息的同時建立軍事優勢。

《朝日新聞》稱中方此舉是提高對台灣的批評聲量，同時施以軍事壓力。