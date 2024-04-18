佩洛西訪台餘波為何如今才消退？中國管理兩國關係的藝術

中美國防部長4月16日舉行了視頻通話，這是中美防長時隔18個月的首次深入對話。

2022年8月美國時任眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，中國當時宣佈了包括取消中美國防部工作會晤在內的八項反制措施。2023年11月中美領導人在三藩市舉行會晤後，雙方同意就氣候問題、禁毒問題展開合作，並商定恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議。

2023年12月中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立就與美軍參聯會主席布朗進行視頻通話。2024年1月，第17次中美國防部工作會晤在華盛頓舉行。4月初，中美重啟海上軍事安全磋商對話。此次中美防長時隔18個月進行視頻通話，標誌着中美兩軍關係得到了全面恢復，佩洛西訪台事件已經翻篇。

圖為2022年8月3日，美國時任眾議院議長佩洛西及代表團與台灣總統蔡英文會面。（Nancy Pelosi@Twitter）

2022年美國中期選舉之後，佩洛西就卸任了美國眾議院議長。儘管2023年中美關係歷經間諜氣球風波，但是美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2023年6月就把因間諜氣球事件擱置的訪華行程提上了日程。為什麼佩洛西訪問台灣一事的餘波直到如今才消退？

2023年11月中美元首會晤之後，中美軍事交流的恢復用了五個多月。原本的溝通機制取消不過是為了反制，當兩國領導人達成共識後，相關海上軍事安全磋商，國防部工作會晤以及中美防長的溝通，需要這麼長的時間逐步恢復，這背後是兩國關係管理的藝術。

從2022年8月到2023年11月中美元首會晤，中美之間處於軍事方面缺乏高層次實質性溝通的狀態，這一空檔階段，美國希望同中國恢復交流管控不確定性危機的意願是迫切的。這一空檔期給美國製造了必須小心行事的壓力。

當地時間2023年11月15日，中國國家主席習近平同美國總統拜登在斐羅麗莊園舉行中美元首會晤。這是會談後，拜登親自將習近平送到上車處道別。（新華社）

兩國元首會晤後軍事關係沒有立刻全面恢復還在於2024年1月台灣大選，美國在台灣選舉一事上的態度將是影響兩國關係的重大事件，直到選後中美軍事關係才逐步全面恢復，既是中國邊走邊看謹慎行事的結果，也讓美國認識到主動權不一定都掌握在美國手裏。

2024年是美國大選年，拜登政府已經進入了垃圾時間，必然要製造對華強硬議題。在2024年4月中美軍事交流全面恢復，為後續半年兩國不可避免進入爭吵需要管控兩國分歧兜住了底線。不是兩國軍事關係能不能恢復的問題，而是何時恢復才更有利的問題。

新冠肺炎疫情之後，中國需要一個有利於發展的國際環境，中美關係需要可控性穩定性。佩洛西訪台一事歷經18個月才完全翻篇，是對美國的一個警示：不是所有的錯誤都可以很快翻篇，也不是所有的問題都可以既往不咎，如果美國無法承受長時間的關係波折，就不要輕易觸碰中國底線。