國際法院下令以色列停止進攻加沙拉法　須1個月內提交報告

聯合國國際法院（International Court of Justice）5月24日公布裁決，下令以色列停止進攻加沙南部拉法（Rafah），又要求以色列在1個月內提交有關採取措施的報告。



判決由來自世界各地的15名法官組成的小組通過，投票結果為13比2，只有烏干達和以色列的法官表示反對。

法院並命令以色列開放拉法邊境口岸，以助人道援助運送，並稱以色列必須採取措施，確保調查人員能無阻礙地進入加沙地帶（Gaza Strip）。

南非之前在5月16日入稟，指控以色列在加沙實施種族滅絕，要求法院下令以色列停止對加沙攻勢，以方則主張南非的指控是與事實脫節。

國際法院2024年5月24日就南非入稟要求下令以色列停止進攻加沙一案作出裁決（影片截圖）

法官24日公布判決時指，拉法的人道主義形勢自上次法庭命令以來「進一步惡化」，拉法目前的人道主義狀況被歸類爲「災難性」。

法官又稱，以色列推行的撤離和其他措施不足以緩解巴勒斯坦人的苦難。

國際法院之前在1月26日下令以色列須採取一切措施防止在加沙發生種族滅絕，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）之後重申以色列有權自衛，會繼續戰爭至取得勝利。

國際法院的命令有多大效用？

《衛報》指，國際法院的裁決過去一直遭忽視，因這個聯合國最高法律機構無法執行其裁決，但它們仍具有國際影響力，對以色列的裁決可能會加劇其政治孤立。

拉法為加沙地帶南部邊境城市，靠近埃及，在以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）爆發戰爭後，大批加沙地帶內居民逃到拉法避難。多國要求以色列不要進攻拉法，以免波及更多平民，以色列則堅持指要到拉法消滅哈馬斯分子。

根據聯合國官員5月20日所指，在以色列進攻拉法後，從拉法逃離的居民已經超過80萬人。