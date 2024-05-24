國際刑事法院對以色列領導人發逮捕令　匈牙利：不可接受+不執行

國際刑事法院（ICC）檢察官本週早些時候對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發出逮捕令。據路透社報道，當地時間5月23日，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）的總理府部長古雅什（Gergely Gulyás）對此作出回應，稱ICC對內塔尼亞胡發出逮捕令的請求是「不可接受的」，且該法令將無法在匈牙利得到執行。



本文獲《觀察者網》授權轉載 作者：張菁娟



蓋爾蓋伊當天在新聞發布會上表示，雖然匈牙利是《國際刑事法院羅馬規約》締約國，但它「從未成為匈牙利法律的一部份」，這意味着ICC的法令無法在匈牙利境內得到執行。

蓋爾蓋伊說：「這一決定不是法律決定，而是政治決定，是不可接受的，並且損害了ICC的聲譽。把法庭當作政治工具是錯誤的。」他進一步表示：「不應該忘記是什麼導致了加沙目前正在發生的事情，是對以色列進行的無情、不誠實和卑鄙的恐怖襲擊（導致的）。」

報道稱，歐爾班是內塔尼亞胡的長期盟友，他曾表示以色列有權自衛。

5月20日，ICC的首席檢察官卡里姆·汗（Karim Khan）宣布，他已要求法院向以色列總理內塔尼亞胡、防長加蘭特以及三名巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）領導人發出逮捕令。

卡里姆·汗說，根據其辦公室收集和審查的證據，他有合理的理由認為，內塔尼亞胡、加蘭特，以及葉海亞·辛瓦爾（哈馬斯加沙地帶領導人）、穆罕默德·迪亞卜·馬斯里（哈馬斯下屬武裝派別卡桑旅領導人）和伊斯梅爾·哈尼亞（哈馬斯政治局領導人），對至少在本輪巴以衝突後發生在加沙地帶的一系列戰爭罪和危害人類罪負有刑事責任。

圖為2023年10月28日以色列總理本內塔尼亞胡和國防部長加蘭特於在以色列特拉維夫的軍事基地舉行的新聞發布會上。（Reuters）

從聲明來看，卡里姆·汗對內塔尼亞胡和加蘭特的指控主要包括將飢餓作為一種戰爭手段，例如拒絕人道主義救援物資進入加沙，以及故意針對加沙平民的襲擊殺戮和集體懲罰行為。他表示，這造成了嚴重影響和巨大痛苦，令包括婦女兒童在內的巴勒斯坦死亡人數不斷增加。

路透社報道稱，所有27個歐盟國家都是ICC的成員國，歐盟首席外交官何塞普·博雷利指出，它們「有義務執行法院的裁決」。然而，多國對卡里姆·汗申請逮捕令一事，存在重大分歧。

美國、英國和意大利均發聲批評。

美國總統拜登20日否認以色列對加沙犯下「種族滅絕」的罪行，並抨擊國際刑事法院檢察官對以色列領導層申請逮捕令的行為「荒謬」，他還稱「以色列和哈馬斯之間不存在對等關係」。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）發言人20日稱，國際刑事法院檢察官的決定起不到任何作用。

「這一行動對於促進停火、人質獲釋或提供人道主義援助無濟於事。」發言人還稱，國際刑事法院無權請求逮捕令，因為「英國尚未承認巴勒斯坦是一個國家，以色列也不是《羅馬規約》的締約國」。

2024年5月23日，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）到訪Ilkeston的物流中心向工人發表講話，為將於7月4日舉行的大選爭取支持。（Reuters）

意大利外交部則稱申請逮捕令是「不可接受」和「荒謬」的，「將哈馬斯和以色列放在對等的位置上是完全不可接受的……要小心，不要讓可能助長反猶太主義現象的反以色列立場合法化」。

法國、澳大利亞、比利時、德國等國均表示支持ICC的裁決。

法國外交部20日晚發布的聲明指出，法國支持國際刑事法院及其獨立性，支持在任何情況下打擊有罪不罰現象。

澳洲政府表示，尊重國際刑事法院在維護法律方面的「重要」和「獨立」作用。澳外交部一名發言人代表部長黃英賢表示，「澳大利亞尊重國際刑事法院及其在維護國際法方面的重要作用，是否發出逮捕令是法院獨立行使其職能的決定」。

這名發言人補充道，對法庭審理的事項發表評論是不合適的，但以色列必須遵守國際法，因為「每個國家在行使自衛權時都應受到相同基本規則的約束」。

比利時和斯洛文尼亞也發表了類似的觀點。

比利時外交大臣拉比卜在社交平台X上發文說，比利時支持國際刑事法院的工作，「在加沙地帶犯下的罪行必須在最高層級受到起訴，無論肇事者是誰」。

德國政府發言人赫貝斯特雷特（Steffen Hebestreit）在新聞發布會上表示，如果國際刑事法院（ICC）批准逮捕以色列總理內塔尼亞胡，德國「將遵守法律」。

斯洛文尼亞外交部20日表示，「至少從2023年10月7日起，對於在以色列和巴勒斯坦領土上犯下的戰爭罪和危害人類罪，無論肇事者是誰，都必須受到獨立和公正的起訴」。

「問責對於防止暴行和保障和平至關重要。」斯外交部強調，斯洛文尼亞堅定支持國際刑事法院，並對巴勒斯坦近期局勢調查取得的進展表示歡迎。