中日韓峰會舉行前夕　岸田文雄：期待三國推進實務合作

俄衛網5月25日引述日本共同社報道，在27日將於韓國首爾舉行日中韓首腦會談之前，日本首相岸田文雄24日接受共同社專訪，指出三國對地區的和平與繁榮共同負有重要責任。岸田稱「希望坦率討論，就在廣泛領域推進面向未來的實務合作達成一致」。關於自由公平的國際經濟秩序，岸田認為存在立場不同等課題，強調需要進行共享實踐性舉措的討論。



岸田文雄就日中關係稱「將保持與中國國家主席習近平對話等首腦層面的對話，就懸而未決事項逐漸拿出成果的同時，構建富有建設性且穩定的關係」。他還展現出希望在首爾與中國國務院總理李強舉行雙邊會談的意願，稱「我期待能夠作為首腦層面溝通的一部份，坦率交換意見」。

圖中左起越南總理范明正、日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅、印尼總統佐科維維多多、中國總理李強和老撾總理宋賽在2023年9月6日舉行東盟系列會議的酒店合影留念。照片攝於印尼雅加達。（Pool via Reuters）

報道稱，鑒於三國在安全保障領域及歷史認識問題上多次對立，岸田展現出為促進東亞穩定重視日中韓合作機制的鮮明姿態。

據悉，岸田強調考慮討論朝鮮核與導彈開發以及綁架日本人問題，希望進行密切溝通。他說明稱力爭使約4年半來的首次日中韓首腦會談定期化。

中國國務院總理李強、韓國總統尹錫悅將出席首腦會談。

關於日韓關係，岸田對配合明年邦交正常化60週年簽署共同文件展現出積極姿態，強調「希望就符合新時代、面向未來的日韓合作方式拿出智慧」。