選美冠軍轉行販毒　美女空姐乘工作之便走私　夥胞妹銀行洗黑錢

美國一名曾在選美比賽摘冠的34歲空中服務員，利用職務之便走私數千公斤的可卡因到墨西哥。她還與在銀行工的妹妹合作，如今這對姊妹花已落網。



《紐約郵報》報道，在2011年成為印第安納拉丁裔小姐（Miss Indiana Latina）冠軍的薩帕塔（Glenis Zapata），卸任後當上空中服務員。

伊利諾州北區檢察官辦公室指出，薩帕塔利利用私人飛機，從美國中西部運送毒品至美南部各州，然後走私進墨西哥。

她被控犯有兩項洗錢罪名，涉及2019年8月7日轉移的17萬美元現金，以及2019年9月10日轉移的至少14萬美元現金。

涉案的販毒集團名為Espinosa DTO。最新一份文件包括對薩帕塔的指控，詳細指出 2021年至2023年期間集團8個販毒活動，以及2019年11月至2022年3月期間的15個走私現金活動。

警方也發現，在銀行任職的薩帕塔胞妹也涉案。她現年33歲的妹妹伊蓮妮絲（Ilenis Zapata）以及同事巴紐埃洛斯（Georgina Banuelos）涉利用職務之便，替販毒集團洗錢，並將所得款項兌換成大面額鈔票，以方便薩帕塔運送。

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