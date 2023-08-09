印尼環球小姐選美被控要求身體檢查「拍裸照」　佳麗報警斥性騷擾

印尼環球小姐選美大賽（Indonesia’s Miss Universe）被踢爆性騷擾，一名曾是參賽佳麗的年輕女性N，8月7日在律師陪同下，前往雅加達首都警察局提告備案，警方隨後也證實這項消息。



讓N女最不滿的一點是，選美主辦單位臨時加入不在流程內「裸拍身體檢查」環節，要求所有佳麗脫去內外衣，以裸體展示並讓主辦方拍攝紀錄。

根據提告佳麗的說法，拍攝時現場還有不少男性工作人員，讓她感覺非常恥辱，才決定提告。

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引述當地報道，除了主要提告者之外，辯護律師還找到其他人證，一名老師公開向媒體表示，她有3名學生也參與此屆選美大賽，也被要求在眾人面前，脫下自己的外衣和脫下胸罩：「孩子們都感到非常挫折，她們被強迫做這些行為，現場甚至還有多位男性盯著看。」

率先對選美主辦單位發難的N女，她在自述中提到，參賽流程表中從來沒有提過，有所謂身體檢查的環節，而且她當時是被告知，要請她前往另一個場所進行衣裙測試。沒想到抵達後才知道是裸體檢查，讓她措手不及，甚至在擺拍過程中，還被要求擺出打開雙腳等羞恥姿勢，據了解，包含N女在內，一共有6名參賽佳麗提出訴訟。

面對佳麗們提告，主辦單位至今還沒有正式的全面聲明，但相關高層陸續對外表示，那些拍攝的影音目前都已經被刪除，並沒有外流或傷害隱私的問題。

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