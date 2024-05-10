選美黑幕？美國小姐Noelia Voigt突放棄后冠　聲明驚含「藏頭語」

美國選美界近期經歷動盪，2023年9月剛榮獲「美國小姐」（Miss USA）的女模沃伊特（Noelia Voigt）無預警在社交媒體宣布放棄后冠、成為72年來首位做出此舉的佳麗。



不過眼尖的網民發現聲明中竟有着詭異的「藏頭詩」，每句話的字首拼起來竟寫著「我被封口」（I AM SILENCED），這個發現瞬間引起外界猜測。

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現年24歲的沃伊特在2023年9月成為「美國小姐」，沒想到她6日在個人Instagram發出聲明表示將放棄頭銜，更提到「我非常重視做出對心理健康有正面影響決定的重要性」，並稱「我知道這可能會讓很多人感到震驚，不過請千萬不要損害您的身心健康，我們的健康就是我們的財富，感謝大家一直以來堅定不移的支持，是時候書寫我人生的下一篇章了」。

沃伊特的決定震驚各界，更讓她成為72年來首位放棄頭銜的「美國小姐」。然而有網民發現沃伊特的聲明中疑似有「藏頭」，若將每句話的第1個字母拼在一起，就會顯示出「我被封口」（I AM SILENCED），許多人發現紛紛留言區提出疑問、引發熱議。

無獨有偶，就在沃伊特發布聲明的2天後，現年17歲的「美國青少年小姐」（Miss Teen USA）得主斯里瓦斯塔瓦（UmaSofia Srivastava）也宣布放棄頭銜，並在聲明中表示「我的個人價值觀不再完全符合組織的方向」。

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《紐約郵報》報道，消息人士透露「沃伊特和斯里瓦斯塔瓦過去幾個月來一直戴著『荊棘王冠』」，並稱2人在面臨有害的工作條件下，卻只能迫於合約的壓力默默忍受，而這一切都在美國小姐社群媒體總監蜜雪兒（Claudia Michelle）於本月3日辭職後引爆，當時她還表示「我認為目前高層談論佳麗的方式不專業且不恰當，我不能接受職場上出現有毒或任何形式的霸凌行為」。

此外，蜜雪兒直呼「我相信沃伊特和斯里瓦斯塔瓦的心理健康和福祉已經受到損害，我不能對此保持沉默」甚至有認識沃伊特、斯里瓦斯塔瓦和蜜雪兒的內部人士爆料稱3人是決定一起離開，並策略性地安排公布時機點。

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