當成貝殼執起　美國加州5童撿特有品種蜆違規　單親媽遭罰款69萬

美國加州一名單親媽媽帶着5名子女到皮斯莫比奇灘（Pismo Beach）度假，讓孩子們拾貝殼取樂。豈料他們在不知情的情況下收集72個當地特有品種的蜆，當局以「無許可證採集蜆類」為由，對她罰款約8.9萬美元（約69萬港元）。



《紐約郵報》5月23日報道，名為拉斯（Charlotte Russ）的女子2023年年底帶着5名孩子到皮斯莫比奇海灘旅行，他們在該地區撿到72個蜆類，結果被加州魚類野生動物部官員發現。由於拉斯一家沒有採集許可證，因此遭到罰款。

原來拉斯一家檢到的蜆類是皮斯莫比奇灘特有的「皮斯莫比奇蜆」（Pismo Clams，又譯墨西哥三角文蛤），當地政府為採集該蜆類定立數條規則，包括不能採集過小的蜆以及需持有許可證等。

2023年年底，拉斯一家在皮斯莫比奇海灘撿到72個當地特有蜆類，結果被當地官員發現，她們沒有採集許可證，因此遭到罰款。圖為皮斯莫比奇海灘特有蜆類「墨西哥三角文蛤」。（加州魚類野生動物部網站）

儘管採集蜆類看似無傷大雅，但魚類和野生動物部官員Matthew Gil表示，相關規則是為保護該蜆類的繁衍，他們必須讓蜆長到約11厘米，這樣它們才能產卵，維持一定數量的後代。

美國加州一名單親媽媽帶着5個孩子到皮斯莫比奇海灘（Pismo Beach）度假，旅途中孩子們在海灘上收集貝殼，不料當中有72隻蜆，隨後當局對她開罰8.9萬美元。圖為皮斯莫比奇海灘。（皮斯莫比奇海灘網站）

拉斯表示，罰款金額原為8.9萬美元，所幸聖路易斯奧比斯波縣（San Luis Obispo County）法官將罰款金額降至500美元（約3,903港元）

報道指出，海灘周圍有張貼告示提醒訪客，惟聖路易斯奧比斯波縣2023年仍針對非法採集蜆類共開出58張罰單。