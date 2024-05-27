當成貝殼執起 美國加州5童撿特有品種蜆違規 單親媽遭罰款69萬
撰文：劉耀洋
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美國加州一名單親媽媽帶着5名子女到皮斯莫比奇灘（Pismo Beach）度假，讓孩子們拾貝殼取樂。豈料他們在不知情的情況下收集72個當地特有品種的蜆，當局以「無許可證採集蜆類」為由，對她罰款約8.9萬美元（約69萬港元）。
《紐約郵報》5月23日報道，名為拉斯（Charlotte Russ）的女子2023年年底帶着5名孩子到皮斯莫比奇海灘旅行，他們在該地區撿到72個蜆類，結果被加州魚類野生動物部官員發現。由於拉斯一家沒有採集許可證，因此遭到罰款。
原來拉斯一家檢到的蜆類是皮斯莫比奇灘特有的「皮斯莫比奇蜆」（Pismo Clams，又譯墨西哥三角文蛤），當地政府為採集該蜆類定立數條規則，包括不能採集過小的蜆以及需持有許可證等。
儘管採集蜆類看似無傷大雅，但魚類和野生動物部官員Matthew Gil表示，相關規則是為保護該蜆類的繁衍，他們必須讓蜆長到約11厘米，這樣它們才能產卵，維持一定數量的後代。
拉斯表示，罰款金額原為8.9萬美元，所幸聖路易斯奧比斯波縣（San Luis Obispo County）法官將罰款金額降至500美元（約3,903港元）
報道指出，海灘周圍有張貼告示提醒訪客，惟聖路易斯奧比斯波縣2023年仍針對非法採集蜆類共開出58張罰單。