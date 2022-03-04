美國夫婦吃大蜆食到「臼齒脫落」？後來才知中「大獎」

吃美食也能意外收穫驚喜！美國新澤西州（New Jersey）一對夫妻不久前到餐廳用餐，點了一份最喜歡的半熟蛤蜊，豈料在吃的過程中，竟咬到一顆貨真價實的「白珍珠」，事後拿去鑑定，還發現價值高達數千美元，讓兩人既興奮又訝異。



在貝類食物中發現珍珠並非不可能，但機率極低，沒想到卻有人幸運「中獎」了。根據《Phillyvoice》指出，住在紐澤西的麥可（Michael Spressler）與老婆瑪麗亞（Maria Spressler）上周（27日）到餐廳吃飯，兩人一起點了一道半熟蛤蜊，沒想到麥可才吃沒幾口，竟發現一顆長約0.88公分的珍珠。

據悉，麥可吃到一半，驚覺似乎咬到一個不明硬物，當時還誤以為是自己的臼齒掉了，沒想到卻是一個價值不斐的寶物。事後，他與妻子拿去鑑定，意外得知其價值高達數千美元。

不過，他們最終決定不賣，認為這是一個既特別又美好的回憶，於是把它製成首飾作為紀念。另外，要在蛤蜊、貽貝和生蠔等可食用貝類中發現珍珠實屬罕見，據了解，每1萬顆生蠔中，只有約1顆會含有珍珠。

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