伊朗總統墜機新片紀錄墜機細節+搜救過程：遇雲層後30秒失聯

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及外交部長5月19日墜機身亡，官媒26日發布影片，首度公開事故細節及搜救畫面。隨行記者團描述事發經過，稱當時天氣無異常，並沒有任何違規操作。



伊朗國營電視台播放有關萊希（Ebrahim Raisi）遇難的紀錄片，由事發當日出席活動的萊希及其他官員的隨行記者憶述事發經過。

片中提到當日上午出發時，無落雨亦無大霧，萊希等人分別乘坐3架直升機出行，萊希的直升機在中間。到下午時，飛機遇到雲團，萊希所坐直升機的飛行員，下令所有直升機爬升，飛越雲層，但大約30秒後，載住萊希的直升機失聯，其餘兩架直升機在搜尋無結果後，緊急降落附近一個礦場。事故調查工作仍在進行中。

伊朗能源部長在緊急降落後趕緊打給機組人員，機上的伊朗最高領袖駐東阿塞拜疆代表阿勒哈希姆（Ayatollah Mohammad Ali Ale-Hashem）接起電話，可見能源部長焦急問道，「聽見我的聲音了嗎？您還好嗎？其他人在哪裡？您是一個人嗎？」但是電話另一邊卻毫無回應。

由於事發地點訊號不佳，無法準確追蹤電話位置，救難人員也因天氣及地形無法前往營救，土耳其雖派無人機協助搜索，但得出的定位錯誤，後來是由伊朗無人機經過14小時才找到墜機地點，但機上9人已全數罹難。