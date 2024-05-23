伊朗總統罹難｜「生死由主」：萊希之死與伊朗烈士喪葬文化
5月19日，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）在出席伊朗與亞塞拜疆邊境大壩落成儀式返回大不里士（Tabriz）途中，遭遇惡劣天氣，直升機墜毀，萊希總統不幸罹難。
伊朗官方隨後公佈了盛大而密集的國葬安排，萊希總統的一生異常忙碌，甚至包括此番葬禮——由原本公佈的四場儀式也增加到了五場。
作者：中國內地中央音樂學院博士研究生，第一位伊朗音樂女性研究者趙卓群
5月21日，首場葬禮在大不里士舉行，中午飛機載着其靈柩起飛，4點到達聖城庫姆，隨後舉行第二場儀式。緊接着靈柩轉移至德黑蘭伊瑪目霍梅尼清真寺，22日則由最高領袖哈梅內伊在德黑蘭大學為其舉行祈禱儀式，靈柩供德黑蘭民眾瞻仰。
由於萊希在伊朗專家會議中是南呼羅珊省的代表，故23日上午增加了南呼羅珊省比爾詹德的儀式，下午回到出生地聖城馬什哈德，在當地著名的伊馬姆清真寺舉行最後的葬禮。萊希的安葬地計畫設在第八伊瑪目禮薩的陵墓旁——這是唯一葬於伊朗境內的伊瑪目。這一切，都彰顯着伊朗官方對其地位和貢獻的高度肯定。
一般來說，什葉派穆斯林的葬儀從死者下葬起，可持續長達一年，期間親屬通過各種儀式和施捨來紀念逝去的親人。
下葬後第三天舉行葬禮，時間地點以張貼告示形式通知親朋（現在該告示一般發在Instagram等社交媒體）。葬禮在死者家中或清真寺舉行，儀式地點設有靈堂和喪禮桌。桌上鋪特殊桌布，以白花、蠟燭、《古蘭經》等裝點，並擺放招待客人的棗子和點心。死者親屬則在門口排成一排，對前來弔唁的客人表達感謝。
葬禮在誦讀《古蘭經》中開始，通常念誦紀念復活日相關經文，此時將回顧死者生平，隨後神職人員背誦勸誡性詩歌表達對生命的尊重。接下來是悼詞部分，一般為「卡爾巴拉」事件中的詩句。部分葬儀中也使用乃依笛和手鼓演奏代替悼詞，此時可能念誦魯米詩歌。
儀式結束後，設有晚宴招待客人。當然，萊希總統的葬禮不同於普通民眾。這幾乎是最高規格的國喪。
據伊朗媒體介紹，萊希有先知默罕默德的血統，年僅20歲便成為首批進入司法系統的年輕教士，後陸續擔任德黑蘭檢察官、伊朗監察總局負責人、伊朗司法部門第一副部長、伊朗總檢察長等。
2016年，最高領袖哈梅內伊任命萊希為伊瑪目禮薩聖地監護人，並於2019年擔任伊朗司法總監。儘管萊希在2017年選舉中敗給了魯哈尼，但依然於2020-2021大選中成功當選總統。這些經歷足以見得他是最高領袖有意栽培的、縱橫政教司法的跨界領導人。
儘管伊朗國內對萊希「殺伐果斷」的強硬做派褒貶不一，但確實有不少民眾流下真實的淚水。21日第一場葬禮設在大不里士，葬禮開始前廣場已聚集了大批前來悼念的民眾，廣場上掛起了黑旗，人們默念《古蘭經》哀悼。
萊希的岳父阿亞圖拉艾哈邁德．阿拉穆赫迪首先在大不里士參加了女婿的告別儀式，他是霍拉桑拉紮維省領袖代表、聖城馬什哈德週五聚禮領拜人，現年79歲，正經歷着白髮人送黑髮人的痛苦。臨近儀式開始，大不里士的廣場上已擠滿了數以千計前來默哀的民眾，他們翹首等待着總統的棺木。
筆者注意到，廣場上已立起一塊掛著9位遇難者照片的牌子，上面赫然寫着永別「沙希德」（烈士）。事實上，「沙希德」（shahīd）原意是殉道者，是死後可以直通天堂的人，指為安拉的道而犧牲自己的人。（廣為人知的聖城「馬什哈德」（mashahad）就與「沙希德」一詞息息相關，指殉道地。）
在伊斯蘭革命和兩伊戰爭後，「沙希德」一詞在伊朗社會中延伸出新概念，它被用來定義戰爭中死去的烈士。伊朗伊斯蘭共和國法律中也較為明確地規定了哪些人可以算作烈士，比如在戰爭中被國家敵人殺害的人、為戰鬥清除雷區喪生的人、戰爭期間在作戰地區因自然或非自然原因死亡的人，等等。
萊希一行罹難儘管不屬於上述範疇，但同屬「為國捐軀」，故也被冠以「烈士」。烈士家屬享有使用國家基礎設施、財政資源和經濟機會的特權。這些特權，在高考等教育領域，也是有相關配額的。
殉道者的下葬儀式也與普通人有所不同。根據伊斯蘭教規定，他們不需進行下葬前「清洗」和「裹屍」步驟。據伊朗朋友介紹，伊朗的喪葬文化與中國有相似之處，也有類似「頭七」的講究，並在死後第40日立碑。
這些儀式在現代社會幾經簡化，但仍有一些特殊的步驟。尤其是下葬前對死者的清洗告別。朋友給我發來一個視頻，這部分儀式在一個被稱為「mordeh shūrkhāna」的專門場所裏進行。只見一位男性死者半裸躺在一個枱子上，工作人員舉着水管為其清洗身體，與此同時，親朋好友一個接一個地走過去親吻遺體告別，或是後背或是面頰，最後遺體身裹被稱為「kafan」的白布下葬。而殉道者則不需要這個固定流程，他們可能原本也沒有身體可以清洗——比如那些戰死的人，早已捐軀沙場。
作為中國人，我對萊希總統的突然罹難唏噓不已，但伊朗朋友卻看得很淡：「你不覺得這是最好的歸宿嗎？都是真主的意願。」
想來確乎如此。從政治身份層面看，萊希死在為國家工作的路上，是盡職的總統；從伊斯蘭教義層面看，他是直入天堂的殉道者；從歸真方式看，其與什葉派所尊崇的十二伊瑪目如出一轍，十一位死於意外——他們或被毒殺或戰死；從遇難日期來看，那日正逢宗教紀念日——第八伊瑪目禮薩的誕辰。
生於聖城，葬於聖城；來自真主，回歸真主。在什葉派穆斯林看來，這或者也是一場遺憾中的完美吧。
本文獲《觀察者網》授權刊載。