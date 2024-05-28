烏軍總司令稱法國軍事教官將抵達　基輔急澄清

烏克蘭最高司令說，他已簽署文件，允許法國軍事教官儘快到訪烏克蘭訓練中心。但烏克蘭國防部隨後澄清，目前仍在與法國和其他盟國商量。法國防部沒證實有關安排，僅說還在研究商議。



路透社報道，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）星期一（5月27日）與法國國防部長勒科爾尼（Sébastien Lecornu）舉行視像會議後在Telegram說：「我非常歡迎法國主動派遣教官到烏克蘭，為烏克蘭軍人提供訓練。」

瑟爾斯基說：「我已經簽署文件，讓第一批法國教官能夠很快訪問我們的培訓中心，並熟悉我們的基礎設施和人員。」

瑟爾斯基沒有透露更多細節，但他說，他相信法國的決心將鼓勵其他合作夥伴加入這個「雄心勃勃的項目」。

同日晚些時候，烏克蘭國防部在社媒平台X發佈一份「澄清」聲明說，基輔自2月以來一直對接待外國教官的項目表示有興趣。

烏軍新任總司令的瑟爾斯基，現年58歲，受前蘇聯軍事系統訓練，2015年以來已有參與烏東與俄羅斯支持的分離主義者的作戰。（Reuters）

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）已對向烏克蘭派遣軍隊「打開綠燈」，他在2月26日的一個巴黎會議上說，西方軍隊可為烏克蘭提供協助的一個領域，是為烏克蘭軍隊提供訓練。

法國國防部在寫給路透社的一份聲明中說：「正如我們已多次提到，在烏克蘭土地上為烏軍提供訓練，是2月26日會議以來討論的項目之一。就像當時討論的所有項目一樣，主軸是與烏克蘭合作，並了解他們的確切需要。」