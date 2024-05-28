「歐盟三國」西班牙挪威愛爾蘭承認巴勒斯坦國

儘管面對以色列的憤怒和強烈回應，西班牙、愛爾蘭和挪威5月28日宣布正式承認巴勒斯坦國。



西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）稱該國28日天將承認巴勒斯坦的國家地位，將承認巴勒斯坦國，以東耶路撒冷為首都。他說除非所有各方達成協議，否則西班牙將不承認對1967年邊界的任何變更。

路透社報道，馬德里、都柏林和奧斯陸稱這一決定是為加快確保以色列與哈馬斯停火的一種方式。

在聯合國193個成員國中，143個成員國已承認巴勒斯坦國，包括大部份南半球國家、俄羅斯、中國和印度。在以哈衝突持續了7個月後，以色列發現自己越來越孤立。認巴勒斯坦國主要為一種象徵行動，但西班牙、愛爾蘭和挪威希望藉此積聚動力，促使更多歐盟國家向它們看齊。

西班牙和愛爾蘭將成為歐盟27國中，承認巴勒斯坦國的最大和最具政治影響力的國家，其他已承認巴勒斯坦國的歐盟國家為瑞典、塞浦路斯、匈牙利、捷克、波蘭、斯洛伐克、羅馬尼亞和保加利亞。

在近幾個月，英國、澳洲以及歐盟成員國馬耳他和斯洛文尼亞，也稱可能承認巴勒斯坦國。

法國認為現在還不是承認巴勒斯坦國的時候，德國則與以色列最堅定的盟友美國持相同立場，拒絕單方面承認巴勒斯坦國。

美國和德國堅決認為兩國解決方案只能通過對話實現。