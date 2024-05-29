美國制裁3名中國公民　涉營運殭屍網路助犯罪分子詐領聯邦福利

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）5月28日宣布，對3名中國中國公民及他們3家位於泰國的公司實施制裁。他們涉嫌透過殭屍網路攻擊，造成大量受害人電腦的IP位址外洩，然後向其付費用戶（通常是網路犯罪分子）提供服務，讓用戶可選擇盜來的IP位址。這些用戶於在美國提交數萬份欺詐性福利申請，導致政府損失數十億美元。此外，相關IP位址並涉及炸彈恐嚇。



被制裁3人分別為：Yunhe Wang、Jingping Liu 和 Yanni Cheng；3家與Yunhe Wang有關的公司亦被制裁：Spicy Code Company Limited、Tulip Biz Pattaya Group Company Limited 和 Lily Suites Company Limited。

財政部表示，3人透過名為「911 S5」 的殭屍網路攻擊，造成約1900萬個 IP 位址被外洩。然後協助向他們付費的用戶，隱藏真正的IP位置，從而進行詐欺犯罪。當局指出，該網路涉及數萬份欺詐性援助申請，均針對新冠疫情紓困法案的項目。此外，相關IP位址也與2022年7月美國多地的炸彈恐嚇有關。

財政部指出，Yunhe Wang是該殭屍網路的主要管理員，透過虛擬貨幣收取用戶款項。Jingping Liu 的角色是同謀及參與洗錢，然後用這些資金，透過空殼公司購買豪華房地產。Yanni Cheng負責為Yunhe Wang進行大量商業交易、多次付款購買房產，包括泰國一套豪華海濱公寓。

被制裁的Tulip Biz Pattaya Group Company Limited 和 Lily Suites Company Limited，由Yunhe Wang透過名下Spicy Code Company Limited 進行收購。