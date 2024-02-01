FBI局長：中國黑客以美國關鍵民用基建為目標　包括能源設施

美國聯邦調查局（FBI）局長局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）1月31日出席眾議院中國問題特別委員會的聽證會，稱與中國政府有關的黑客，正以美國關鍵民用基建為目標，包括水處理廠、電力設施、石油和天然氣管道等，準備對美國人民造成實際傷害。



克里斯托弗·雷指出，中國不僅僅關注政治和軍事目標，且已針對民用基礎設施，針對平民的攻擊已成為中國計劃的一部份。北京試圖透過間諜活動、竊取智慧財產權，以及網路攻擊來破壞美國。但他強調，美國政府的憂慮與當地華人無關，他們也是北京的「侵略」目標。

網絡安全和基礎設施安全局局長伊斯特利（Jen Easterly）表示，美國已經「發現並清除」中國對航空、水利、能源和交通基建的網路入侵，但指美國基建的網絡技術基本上不安全，幾十年來沒有人關注缺陷，導致容易受到入侵，這種情況必須停止，且美國人民需要為意外的攻擊做好準備。

路透社報道，美國聯邦調查局（FBI）的官員同日宣布，搗破中國一個用來掩飾攻擊基建的殭屍網絡，中斷數百台被中國黑客控制的美國小型企業路由器。

路透社1月29日曾引述消息稱，美國政府近月發起一項行動，成功癱瘓一個被指是由中國政府操控的黑客組織 Volt Typhoon 。該組織被指曾對包括關島在內的美國關鍵設施進行網絡攻擊。