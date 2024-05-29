法德領袖認為烏克蘭應可攻擊俄羅斯境內目標　美國：不鼓勵

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）5月28日與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）會面，雙方認為應容許烏克蘭攻擊俄羅斯境內的軍事目標。不過白宮同日重申，華府不鼓勵或容許供應到烏克蘭的武器用於攻擊俄羅斯境內的目標；俄羅斯則警告可能會引起全球衝突。



路透社報道，馬克龍與朔爾茨會面後向傳媒表示，他們都重申支持烏克蘭及無意將局勢升溫的立場至今不變，但認為應容許基輔方面消滅用於發射導彈攻擊烏克蘭的俄羅斯軍事設施，惟不應攻擊俄羅斯其他民用或軍事設施。

朔爾茨亦指出，他和馬克龍都同意只要烏克蘭遵守包括美國在內的武器供應國條件及國際法，基輔方面就應該可以自衛。他認為烏克蘭已盡一切可能根據國際法行事，因此對部分人稱烏克蘭不應自衛及採取合適措施的言論感到奇怪。

3月以來，俄羅斯集中打擊烏克蘭能源基建。圖為5月16日局部停電之下的基輔街頭。（Reuters）

北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）稱，成員國應批准烏克蘭利用西方武器深入攻擊俄羅斯境內目標。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）則警告北約在「玩火」，指西方國家的建議將會糾紛擴大到全球。

另外烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）與盟友捷克、荷蘭、丹麥、拉脫維亞及波蘭領袖聚首布拉格，討論加快為烏克蘭供應彈藥安全。捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）表示，目前已為基輔方面籌得16億歐元，首批數以萬計的155毫米口徑彈藥將於6月付運，並預計今年底可以提供50萬枚炮彈。