拉法再有兩難民營受襲至少29死　以軍否認攻擊人道主義區

以色列繼5月26日空襲加沙南部拉法（Rafah）的難民營，造成至少45人死亡、249人受傷後，28日又被指襲擊拉法兩個難民營，共造成29人死亡，逾60人傷。據指出，以軍坦克當天開進拉法市中心。



加沙衛生部門表示，以軍對拉法西部馬瓦西（Al-Mawasi）一個指定人道主義區發動空襲，四枚坦克砲彈擊中收容難民的帳篷，造成至少 21 人死亡，另有 64人受傷，死者中至少有12人是女性。

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不過，以軍發聲明稱，「與過去幾個小時的報道相反，以色列國防軍並未對馬瓦西人道主義區發動襲擊。」

另外，加沙官員和民民表示，當日凌晨3時左右，拉法西部的Tal al-Sultan 營地再被空襲，3個帳篷被炮彈擊中，至少8人死亡。

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26日釀數百人死傷 以軍：彈藥不足以引起此規模大火

針對26日Tel al-Sultan 營地遇襲後大火，並數成數百人死傷。以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）28日表示，火災的確切原因仍在調查，但指以軍當日在空襲中僅使用了兩枚彈藥，每枚攜帶17公斤爆炸物，「不可能引發如此規模的火災」，認為現場的哈馬斯「大院」存有武器裝備，造成意外大火，以方將調查「所有可能性」。