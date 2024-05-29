拉二胡中大音樂系畢業生加入入境處　以巴衝突助80宗求助港人撤離

入境事務處正進行招聘。兩位來自不同學科背景的年青人，一位曾是拉二胡的大學音樂系畢業生，另一位曾做護士，他們因追求多元化的工作環境，在同一年間投考入境事務主任並任職至今。他們分享，去年以巴衝突爆發時，如何日以繼夜協助滯留當地的港人；在駐守廣東期間，如何協助在一宗嚴重交通意外支援受傷的港人及其家屬。



入境事務主任呂嘉陽（左）現駐守協助在外香港居民小；入境事務主任鄭苑儀（右）現工作於執法部專責調查小組。（洪芷菁攝）

畢業前一年投考在面試止步 4年後再試始成功

現年33歲、於2017年加入入境處至今的入境事務主任呂嘉陽，畢業於中文大學音樂系，主修二胡。他在畢業前一年曾投考入境事務處，但在面試階段失敗，相隔四年後捲土重來，始獲錄取。

他現時駐守於協助在外香港居民小組，印象最深刻的是去年以巴衝突爆發期間，在短短數日內收到80多宗在以巴當地港人的求助，形容對團隊是最大的挑戰。

助求助者撤離至鄰近國家或地區 感受家屬心情

呂嘉陽稱，當時團隊與駐當地的中國使領館保持緊密聯繫，不斷更新求助者位置資訊，讓求助者撤離至鄰近國家或地區，日以繼夜地工作及安撫在港家屬的情緒，「可以體驗到成班人一齊，點樣真心為當地受困或者有急切需要嘅求助人，去幫助佢哋離開。」

+ 1

在此前，呂嘉陽亦曾於身份證（行動支援組）負責規劃設計9間換證中心，看着由工地建成為中心，他表示猶如「望住親生仔出世」。他表示，在入境處工作收穫了滿足感，加上服務範圍廣闊，涵蓋由出生至死亡的事務，加上每三至五年便轉換崗位，認為這份工作穩定之餘亦富挑戰性。

現年32歲、同樣於2017年加入入境處、追求多元化工作的入境事務主任鄭苑儀，畢業於香港大學護理學士學位，其後曾任職註冊護士一年後，因覺得工作環境單一，加上身邊有朋友投考紀律部隊，故萌生入行的念頭。

她曾於廣州駐粵辦入境事務組工作約三年，去年某天晚上接獲有港人在廣東遇到嚴重交通意外，導致死傷，當晚便前往醫院為傷者家屬提供心理支援、陪同處理後事等，事後亦獲家屬致信感謝。

+ 2

鄭苑儀曾於簽證及政策部工作，今年4月被調派到執法部專責調查小組，「我唔想自己停留於……我望返五至十年前，都仲係同一個自己。」

她是曲棍球港隊運動員，自2015年加入港隊，在去年駐粵辦工作期間代表港隊參與杭州亞運會。她憶述備戰期間，收工後便趕回香港受訓，休息時間不足，但她堅守着兩種身份的責任，亦獲部門的支持。

投考注重體能 鄭苑儀：多加訓練便能達標在望

投考入境事務主任需要通過體能測試，鄭苑儀指曾有朋友起初僅獲零分成績，但隨着半年與她互相督促加強運動訓練，朋友比合格成績還高出三、四分，故勉勵後者多加訓練便能達標在望。

呂嘉陽則提示，如未能做出正確的動作姿勢，該次數不會被計算在內，有機會導致不合格，需要留意。

呂嘉陽（左）建議考生面試前除有充足準備，更重要的是保持一顆平常心，而鄭苑儀（右）建議加強運動訓練，便能在體能測試達標。（洪芷菁攝）

申請一年工作假期前往倫敦做酒保工作以提升英語能力

至於面試環節，呂嘉陽透露首次投考主任一職失敗，因為英文能力不足及表現緊張。為了提升英文水平，尤其聽說能力，他特地申請一年工作假期前往英國倫敦，覓得一份酒店酒保工作。對於如何舒緩面試壓力，他直言考官發問時，必定會一直問到面試者不懂回答為止，藉此測試考生在面臨壓力下的表現如何，故建議考生除有充足準備，更重要的是保持一顆平常心，否則越急切想要成功，會影響表現。

呂嘉陽（左）及鄭苑儀（右）均在2017年加入入境處。（洪芷菁攝）

入境事務主任公開招聘至今年6月3日結束，今個財政年度招聘目標為100位，相比去年招聘多20位。去年共6,333宗申請，有79人獲取錄，取錄人士學歷全部為學士學位或更高學歷，男生佔63%，而女生佔37%，而取錄人士年齡範圍在21歲至30歲或以上。

入境事務助理員則全年招聘，今個財政年度招聘目標為280位，截至今年4月30日，共收889個申請及有29個人獲取錄。