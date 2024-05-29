日本YouTuber慘死　手腳扭曲塞行李箱「前女友一家」為$$$動殺機

日本神奈川縣川崎市多摩川2023年12月發現一具裝在行李箱內的遺體，經確認為來自東京江戶川區的46歲男子1023807。



而警方經過半年的調查，發現原唯之生前曾與前女友發生金錢糾紛，對方疑似因此痛下殺機，而涉案的除了32歲前女友外，還有其父母、兄長以及現任男友，5人目前已遭逮捕。

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死者2023年12月被人發現陳屍在川崎市多摩川中，當時路人發現有一個可疑的行李箱後報案，警方到場檢查後才在箱子內發現一具屍體，經確認為46歲的原唯之，死因則是窒息。而遺體被發現時，手腳被捆，全身扭曲被塞進行李箱中。

神奈川縣警方經調查，確認原唯之的32歲前女友西高舞一家與現任男友涉嫌重大，因此依遺棄屍體罪嫌逮捕5人，分別是西高舞、53歲父親西高昌浩、51歲母親西高美保、34歲哥哥西高昌吾以及39歲現任男友岩城周平。

根據調查，原唯之在2023年9月與西高舞交往期間，曾在名古屋與女方發生衝突，當時就因涉嫌威脅被捕。西高舞也在調查中表示，她與死者有多次金錢糾紛。

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警方調查指出，原唯之的社交媒體帳號在2023年12月中旬後仍有多次更新，懷疑是其中1名嫌犯為了假裝他還活著，故意製造假動態。

西高舞與原唯之從2023年3月起交往約半年，但交往期間雙方多次因金錢問題發生糾紛。調查也指出，除了西高舞與她的母親外，其他嫌犯從未與死者有過直接接觸。

據悉，原唯之生前是直播網紅，西高舞曾向警方表示，她不希望原唯之在直播中提及兩人之間的金錢糾紛。警方目前從西高昌浩的住處扣押了一輛車，懷疑該車曾用於運送原唯之的遺體。

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