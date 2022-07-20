日本男跳軌自殺　撞列車反彈回月台　釀5名候車女士受傷送醫

日本神戶市一名男子，7月19日當地時間傍晚6時許竟於JR灘站（灘駅）跳軌，結果卻意外撞上列車「遭反彈回月台」，導致5名候車女性受傷送醫，所幸她們在被波及後意識皆清楚，至於該名男子則因火車撞擊，當場死亡。



根據《NHK》報道，警消7月19日晚18時04分獲報，稱灘站月台上有民眾遭列車撞擊，導致現場多人受傷。調查指出，案發當時一名男子疑似跳下月台，結果在被列車撞擊後卻反彈回月台上，進而波及5名年齡介於30～60多歲女性。

案發後，跳軌男子因遭火車猛烈撞擊當場慘死，而該起事故也造成JR神戶線蘆屋站及西明石站之間暫停通行，至於全案詳細事發經過仍待進一步調查釐清。

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