劉建超晤日本首相：日方應恪守一個中國原則

中聯部網站稱，日本自民黨總裁、首相岸田文雄5月29日在東京會見訪日的中共中央對外聯絡部部長劉建超。



岸田文雄稱，日方願同中方加強高層往來，充分發揮各種對話機製作用，就一些有待解決的問題開展對話，在相關領域開展互惠合作，力爭取得具體的進展和成果。

他說，政黨交流為日中關係發展發揮着非常重要的作用，此次中共代表團來訪為日中加強政黨交往帶來重要契機。日方願同中方就全球問題開展溝通對話。

劉建超表示，近段時間中日關係總體朝着穩定方向發展，但也存在挑戰。雙方應共同落實好兩國領導人達成的重要共識，加強各層級交往，努力樹立客觀準確的相互認知，共同推動構建契合新時代要求的中日關係。

他稱，台灣海峽保持穩定符合中日兩國共同利益，日方應恪守一個中國原則，切實維護中日關係的政治基礎，妥善處理核污染水排海等敏感問題。

劉建超說，中國共產黨願同日本各政黨加強交流，推動中日關係改善發展。中國正在全面推進中國式現代化，願同日本實現互利共贏，推動共同發展。

劉建超與同日亦在東京會見日本外相上川陽子。

劉建超表示，當今世界變亂交織，中日關係實現健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，也將為亞洲和世界注入穩定性和正能量。

劉建超說，日方應客觀理性看待中國發展，恪守一個中國原則，妥善解決核污染水排海問題，為中日關係發展排除障礙。

上川陽子稱、2023年11月岸田文雄首相同中國國家主席習近平在三藩市成功會晤，幾天前兩國政府首腦在首爾深入交流，雙方一致同意進一步開展各層級溝通，這對推進日中戰略互惠、構建穩定的日中關係至關重要。日方願同中方加強外交、人文等領域高級別溝通對話，就氣候變化等議題進行合作，攜手應對全球挑戰。黨際交往是日中關係的重要支柱，相信此次中共代表團來訪有利於加強日中黨際交流合作，推動日中關係改善。