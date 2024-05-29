劉建超晤日本外相：籲理性看待中國發展　妥善解決核污水排海問題

中聯部網站稱，中共中央對外聯絡部部長劉建超5月29日在東京會見日本外相上川陽子。

劉建超表示，當今世界變亂交織，中日關係實現健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，也將為亞洲和世界注入穩定性和正能量。

劉建超說，日方應客觀理性看待中國發展，恪守一個中國原則，妥善解決核污染水排海問題，為中日關係發展排除障礙。

上川陽子稱、2023年11月岸田文雄首相同中國國家主席習近平在三藩市成功會晤，幾天前兩國政府首腦在首爾深入交流，雙方一致同意進一步開展各層級溝通，這對推進日中戰略互惠、構建穩定的日中關係至關重要。日方願同中方加強外交、人文等領域高級別溝通對話，就氣候變化等議題進行合作，攜手應對全球挑戰。黨際交往是日中關係的重要支柱，相信此次中共代表團來訪有利於加強日中黨際交流合作，推動日中關係改善。

中日關係：2024年5月29日，日本自民黨總裁、首相岸田文雄在東京會見中共中央對外聯絡部部長劉建超。（中共中央對外聯絡部網站）

日本自民黨總裁、首相岸田文雄同日較早時在東京會見訪日的中共中央對外聯絡部部長劉建超。

岸田文雄稱，日方願同中方加強高層往來，充分發揮各種對話機製作用，就一些有待解決的問題開展對話，在相關領域開展互惠合作，力爭取得具體的進展和成果。

他說，政黨交流為日中關係發展發揮着非常重要的作用，此次中共代表團來訪為日中加強政黨交往帶來重要契機。日方願同中方就全球問題開展溝通對話。

劉建超表示，近段時間中日關係總體朝着穩定方向發展，但也存在挑戰。雙方應共同落實好兩國領導人達成的重要共識，加強各層級交往，努力樹立客觀準確的相互認知，共同推動構建契合新時代要求的中日關係。

他稱，台灣海峽保持穩定符合中日兩國共同利益，日方應恪守一個中國原則，切實維護中日關係的政治基礎，妥善處理核污染水排海等敏感問題。

劉建超說，中國共產黨願同日本各政黨加強交流，推動中日關係改善發展。中國正在全面推進中國式現代化，願同日本實現互利共贏，推動共同發展。