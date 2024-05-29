俄羅斯國防部「大洗牌」　一個月內5名高官涉貪被捕

5月23日，俄羅斯武裝力量總參謀部通訊總局局長、俄軍副總參謀長沙馬林（Vadim Shamarin）被捕，涉嫌收受巨額賄賂。如果指控成立，沙馬林可能面臨最高15年的監禁。



同日，俄聯邦偵查委員會宣布，俄羅斯國防部國防訂單保障司司長維爾捷列茨基（Vladimir Verteletsky）涉嫌在執行國防訂單時濫用職權，法院將其羈押候審。

自4月23日國防部副部長伊萬諾夫（Timur Ivanov）被捕後，包括國防部人事總局局長庫茲涅佐夫（Yuri Kuznetsov）、俄羅斯第58集團軍前司令波波夫（Ivan Popov）在內，多名國防部高官接連「落馬」。

對於外界關於此輪軍隊反腐運動的質疑，俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）在回應相關問題時指出：「俄羅斯反腐敗鬥爭需要的是持之以恆的努力。這不是一場運動，而是一項持續不斷的工作。」

俄羅斯國防部副部長伊萬諾夫（Timur Ivanov）因涉嫌受賄被拘留。（俄羅斯國防部圖片）

密集的反腐動作

俄國防部這一輪密集的反腐動作，是從4月23日開始的。這一天，國防部副部長伊萬諾夫從辦公室被帶走。他被指控收受特別大額賄賂，可能超過10億盧布（約8,700萬港元），觸犯俄羅斯聯邦刑法第290條第6款關於受賄的有關規定。

就在伊萬諾夫被逮捕的幾個小時前，他還身着軍裝參加了由紹伊古（Sergei Shoigu）領導的國防部部務委員會會議。在國防部內部，伊萬諾夫被認為是紹伊古的「親密盟友」和「左膀右臂」。他們早在莫斯科州的時候，就曾共事。紹伊古成為國防部長後的第二年，也就是2013年，邀請這位老搭檔進入國防部工作。2016年，伊萬諾夫出任國防部副部長一職，負責營建和基礎設施建設，至今長達8年之久。

伊萬諾夫被捕，被分析人士認為是俄羅斯高層釋放的一個信號。他是2022年2月烏克蘭危機全面升級後面臨貪腐指控的最高級別俄羅斯官員，也是國防部的重要角色之一。

此後，俄羅斯國防部曝出一系列醜聞。就在他被逮捕三週後，5月13日，另一名軍事部門高官、俄國防部人事總局局長庫茲涅佐夫也被拘留，罪名與伊萬諾夫相同。

根據俄國防部網站，庫茲涅佐夫主要負責制定和實施武裝部隊人事政策，組織和控制合同兵的編制，組織人員支持俄羅斯與國外或國際組織進行軍事技術合作等。在此之前，他還曾在機密部門擔任多項職務。

針對庫茲涅佐夫的案件，時間跨度是2021年至2023年。當時，庫茲涅佐夫擔任俄羅斯武裝力量總參謀部第八局局長。調查人員稱，他收受了「商業機構代表」的賄賂。根據調查委員會的報告，他們在搜查庫茲涅佐夫位於莫斯科州伊斯特拉的住宅以及莫斯科的公寓和辦公室時，發現了價值超過1億盧布的俄羅斯貨幣、外幣、金幣、手錶和其他奢侈品。

俄羅斯《生意人報》報道，庫茲涅佐夫被指控收受3050萬盧布賄賂，以協助簽訂價值3.72億盧布的政府合同。調查人員發現，行賄的企業家為庫茲涅佐夫的妻子在克拉斯諾達爾購置土地，建造了一棟住宅樓。截至目前，和伊萬諾夫一樣，庫茲涅佐夫不承認自己有罪。

庫茲涅佐夫被逮捕一週後，5月21日，俄羅斯第58集團軍前司令波波夫被捕。與前兩名被告不同，波波夫被指控的罪名不是受賄罪，而是特大詐騙罪。

在俄羅斯對烏克蘭發起的「特別軍事行動」中，波波夫曾擔任第58集團軍司令。但在2023年7月，波波夫與俄羅斯國防部高層爆發激烈衝突。俄羅斯國家杜馬代表、南部軍區前副司令古鲁廖夫（Andrey Gurulyov）當時公布了一則音頻，內容為波波夫言辭激烈向高層提出一系列問題，表達不滿。當天，波波夫就被免職。不久後有消息顯示，波波夫涉嫌倒賣原計劃用於建設第58集團軍防線工程的1700多噸金屬，涉案金額超1.3億盧布。直到最近，俄新社援引國防部消息人士的話報道稱，波波夫因盜竊和出售用於建造前線防禦工程的金屬被立案調查。

波波夫被拘留的兩天後，5月23日，兩名國防部官員被拘留。

第一位是俄羅斯武裝力量總參謀部通訊總局局長、俄軍副總參謀長沙馬林。他還是俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）的副手。調查顯示 ，2016年4月至2023年10月期間，沙馬林從一家位於彼爾姆邊疆區的泰爾塔通訊公司收取了超過3600萬盧布的賄賂。

當時，泰爾塔通訊公司的總經理維索科夫和總會計師格里什娜向擔任俄羅斯武裝力量總參謀部通訊總局局長的沙馬林行賄，希望獲得俄羅斯國防部的政府合同。塔斯社援引執法機構的信息表示，維索科夫和格里什娜也遭到逮捕，在出庭作證時對沙馬林進行指控。

第二位被拘留的是俄羅斯國防部國防訂單保障司司長維爾捷列茨基。俄偵查委員會稱，維爾捷列茨基因在執行國防訂單時違規操作，導致該部門遭受7000餘萬盧布的損失。

至此，一個月內，出自通訊、人事、保障、重要項目合同等關鍵部門的俄國防部五名高官，相繼「落馬」。

國防部「大洗牌」

5月12日，俄總統普京將紹伊古調離國防部。紹伊古從2012年出任國防部長職位至今，已有12年。接任紹伊古的，是此前擔任第一副總理的別洛烏索夫（Andrey Belousov）。

別洛烏索夫沒有任何軍方背景，是一位專門研究經濟的文職官員。英國《金融時報》直言，這是一位「與紹伊古風格迥異的新防長」。當時就有俄羅斯媒體預測稱，國防部將迎來更多的人事變動。

5月13日，隨着別洛烏索夫上任，俄羅斯《消息報》稱，國防部高層會面臨大規模調整。報道指出，包括薩多文科在內的多名國防部副部長可能會被免職。

俄羅斯議會上院2024年5月12日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）提名經濟學家出身的文官、前第一副總理別洛烏索夫（Andrei Belousov）出任國防部長。圖為別洛烏索夫2022年6月17日出席聖彼得堡國際經濟論壇。（Reuters）

這一消息在5月20日得到證實，普京當日簽署國家元首法令，解除薩多文科的相應職務。據報道，薩多文科2013年起擔任國防部副部長職務。和伊萬諾夫一樣，他也是紹伊古的「老搭檔」。兩人進入國防部前，就曾在俄羅斯緊急情況部和莫斯科州政府長期共事。

薩多文科被免職後，他的職位由前經濟部副部長薩韋利耶夫（Oleg Savelyev）接替。據悉，薩韋利耶夫曾參與安全和國防部門的審計工作。和現任國防部長別洛烏索夫一樣，薩韋利耶夫也有着經濟學家的背景。

除了國防部高級別官員的變動，紹伊古的新聞秘書馬爾科夫斯卡婭（Rossiayana Markovskaya，暫譯）也於5月23日宣布離任。她是在2017年被紹伊古任命為新聞秘書的，當時年僅26歲。畢業於遠東聯邦大學新聞系後，她曾短暫供職於符拉迪沃斯托克國家電視廣播公司、紅星電視台等。加入國防部後，馬爾科夫斯卡婭獲得俄羅斯聯邦二級國家顧問軍銜，相當於中校級別。

根據她的自我介紹，在國防部任職期間，她參與了部長的活動、採訪、談判和一些項目，以及為紹伊古的個人檔案提供信息支持工作。

在宣布離任之際，馬爾科夫斯卡婭在個人社交頁面上寫道：「擔任國防部長新聞秘書的七年時間，就像一架米格-31戰鬥機飛逝而過，我會自豪地記住這一切。」

近日還有軍事媒體透露，包括國防部副部長察利科夫（Ruslan Tsalikov）在內的多位紹伊古曾經的得力助手，也正在準備遞交辭職申請，而誰將接任這些職位還有待觀察。

「系統性腐敗問題」

對於俄羅斯軍事領導層的這一輪大規模變動，俄羅斯軍事問題專家、卡內基國際和平基金會高級研究員科夫曼（Michael Kofman）認為，目前俄軍在哈爾科夫（Kharkiv）和頓巴斯（Donbas）地區取得進展，而烏克蘭則在應對來自美國的軍事援助延遲以及彈藥、人員儲備緊張的問題。俄羅斯高層對前線狀況感到自信，這些人員變動對於足夠穩定的戰情不會帶來太大衝擊。

有分析認為，從2022年2月俄羅斯對烏克蘭發起「特別軍事行動」開始，俄羅斯一直在做出積極努力，重組其軍事領導層。在戰爭開始階段，高層貿然重組，可能引發諸多不確定性。而現在，在普京開啟第五個任期之際，克里姆林宮正在向俄羅斯公眾表明，國家正在嚴肅對待軍隊腐敗問題，並打算根除這一問題。

長期以來，腐敗問題一直是俄羅斯的頑疾。蘇聯時期，計劃經濟的低效和弊端催生了「黑市」等經濟腐敗。1966年，蘇聯媒體報道稱，該國四分之一的犯罪涉及挪用國有財產。1991年之後，俄羅斯從計劃經濟向市場經濟轉型，但包括俄羅斯軍隊在內，各領域的壟斷和腐敗依然嚴重。普京首次出任總統時期，2004年1月，俄羅斯審計署署長斯捷帕申（Sergei Stepashin）聲稱，該國國防預算10％的維護費用被挪用。

近年來，俄羅斯一直在加大反腐力度。2006年，俄羅斯正式加入了《聯合國反腐敗公約》，成為世界上第52個批准該公約的國家。2008年，俄羅斯出台《國家反腐敗計劃》和《俄羅斯反腐敗法》。普京曾多次表示，不管官員職位多高，只要存在腐敗問題就要依法懲處，俄反腐敗鬥爭中沒有「不可觸碰」的官員。

2012年，普京第三次擔任俄羅斯總統後，加快了反腐立法的進度。《禁止國家官員及其配偶和未成年子女擁有海外資產法》《監督國家官員開支法》《禁止官員擁有外國存款法》及《國家採購法》（新版）等相繼出台。

在2012年的反腐行動中，時任俄國防部長的謝爾久科夫（Anatoly Serdyukov）被解職。普京隨後任命了當時任職莫斯科州長的紹伊古為新任防長。紹伊古上任後，與俄軍總參謀長格拉西莫夫合作，提高了俄羅斯軍隊的整體戰鬥力，但俄羅斯軍隊的腐敗案件依然接連出現，特別是國防部存在「系統性腐敗問題」。

2015年，俄羅斯國防部資產關係局前局長瓦西里耶娃因大規模貪污、盜取國家財產和洗錢罪，被判處五年監禁。俄羅斯偵查委員會數據還顯示，僅在2022年一年，就有60名官員因國防腐敗罪被追究刑事責任。

俄羅斯前外交部長科濟列夫（Andrei Kozyrev）表示：「過去20多年來，俄羅斯用於軍隊的預算中，回扣和盜用是常有的事。」

新防長的重任

2022年2月，俄羅斯對烏克蘭發起「特別軍事行動」。有研究發現，這項本應是閃電般的行動，由於「地方性腐敗」導致的相關問題，讓俄軍在戰爭早期表現不佳。當時有報道稱，部份俄羅斯士兵在沒有良好的食物和裝備保障的情況下上戰場，引發不滿。

2023年6月，俄私營軍事實體瓦格納集團（Wagner Group）創始人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）號令部隊「向莫斯科進軍」，將這種不滿推向高潮。普里戈任發動這次兵變，目標是讓普京解僱防長紹伊古和總參謀長格拉西莫夫。兩個月後，普里戈任墜機身亡，原因不明。

近一年後，俄羅斯更換了國防部長，並密集查處了多位軍隊高層的腐敗問題。對於新任國防部長別洛烏索夫來說，他一方面要迅速清除軍方內部的腐敗分子，為俄軍注入活力，另一方面還要確保軍事戰線的穩定，在生產、裝備、後勤保障上，確保國防支出符合國家整體利益。

俄羅斯總統普京2024年5月25日在莫斯科與國防工業企業高層開會（Reuters）

5月25日，普京會見了國防工業代表，稱「俄羅斯需要建立有效的國家武裝部隊經濟，投資於軍隊經濟的每一盧布都必須有效利用」。

如今，烏克蘭危機全面升級已經進入第三個年頭，隨着戰事的僵持難下，俄國防部的開支也從占俄羅斯國內生產總值（GDP）的3％飆升至目前的6.7％。

2023年年末，俄羅斯財政部表示，將在2024年為安全和國防項目撥款14.2萬億盧布，占總預算（36.6萬億盧布）的38.6％。這樣的開支，創下俄羅斯的新紀錄。該部門還表示，當前主要優先事項是要加強國家的國防能力並支持前線作戰。這種分配將提升軍工聯合體的產能利用率，最終確保GDP增長。

俄羅斯安全專家赫拉帕奇注意到，俄羅斯正在將武裝部隊經濟融入到國家整體經濟任務當中。「新國防部長別洛烏索夫的任命正體現出這一點，他脫離於國防部幕後精英的關係網，是一個懂經濟和審計的專家型官員。」

在成為國防部長後的首次會議中，別洛烏索夫表示，總統給他布置的任務是，讓軍事經濟和國防部門的工作儘可能開放創新，優先任務之一是向主力作戰部隊提供現代化武器。

俄羅斯政治顧問明琴科（Evgeny Minchenko）認為，現在俄羅斯方面的軍事戰略是盡最大努力減少資金損失。他援引拿破崙一句名言表示，在戰爭中，有兩件事很重要：「第一是有足夠的資金，而我忘了第二件事。」

「對普京來說，政府改組是恢復秩序的時候，因為戰爭將是漫長的，俄羅斯將需要更多資源。而俄羅斯軍事領導層的肅清行動，可能不會很快結束。」俄羅斯評論人士加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）說。

本文獲《中國新聞周刊》授權轉載

