普京警告北約：允烏克蘭用西方武器攻擊俄羅斯　或引發全球衝突

俄羅斯總統普京警告西方，並點名歐洲北約成員國提議允許烏克蘭使用西方武器襲擊俄羅斯境內，這是在玩火，可能引發全球衝突。



路透社報道，普京星期二（5月28日）在烏茲別克斯坦城市塔什干向媒體講話時說，「讓局勢持續升級可能導致嚴重的後果」。

普京問道：「如​​果這些嚴重的後果是發生在歐洲，考慮到我們在戰略武器領域的均勢，美國會怎麼做呢？」

他說：「很難說——難道他們想要一場全球衝突？」

在普京發表講話後，法國總統馬克龍和德國總理朔爾茨表明，烏克蘭應被允許襲擊俄羅斯境內向烏克蘭發射導彈的軍事基地，但不能襲擊其他俄羅斯目標。

2023年1月25日，德國和美國宣布向烏克蘭提供主戰坦克。圖為一輛參與2月15日愛沙尼亞軍事演習的德製豹2A7型（Leopard 2A）坦克。（Reuters）

法德領導人星期二在德國梅澤貝格宮（Schloss Meseberg，暫譯）舉行聯合新聞發布會時，做此表示。

馬克龍說：「我們認為，我們應該允許他們（烏克蘭）伏擊發射導彈的軍事基地，摧毀襲擊烏克蘭的軍事基地，但我們不應該允許他們襲擊俄羅斯的其他目標，包括俄羅斯的民用或其他軍事基地。」

朔爾茨對馬克龍的觀點表示贊同，他說只要烏克蘭遵守包括美國在內的武器供應國提出的條件和國際法，它應該被允許行使自衛權。

北約秘書長斯托爾滕貝格日前接受《經濟學人》訪問時也說，北約成員國應該允許烏克蘭使用西方武器襲擊俄羅斯境內。這一觀點得到了北約部分歐洲成員國的支持，但美國並不支持。

本文獲《聯合早報》授權轉載

