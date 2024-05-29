日本新宿拉麵二郎火警「奇景」：店內黑煙彌漫　生意照做無人離座

日本新宿歌舞伎町的知名拉麵店「拉麵二郎」（ラーメン二郎）5月28日發生一場火災。讓人驚訝的是在發生火警當下，儘管已經起火且冒出濃濃黑煙了，卻還是有許多客人繼續在店內用餐，店員也未指示人們疏散。



日本媒體富士新聞網（FNN）5月29日，火警於28日發生，當時店內約有15名客人。當時廚房已明顯開始冒出黑煙，在場客人卻還是繼續坐在位子上吃拉麵，店員也沒有提醒大家疏散。

有現場客人透露，煙霧瀰漫的當下，店員看來一點都不緊張，還在正常營業，直到後來火勢漸大，店員才開始指示客人疏散。

顧客憶述事件時猶有餘悸，稱本以為是尋常地去吃拉麵，竟然遇上火警，幸好事件中無人受傷。

當地消防出動了17輛消防車，最終將火撲滅。警方與消防事後判斷可能是油引起火勢，並將繼續調查火災的詳細情況。

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