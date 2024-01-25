學「壽司郎頑童」玩出禍 北海道學生舔拉麵店公用水壺 下場悲慘
撰文：聯合新聞網
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2023年1月，日本一名少年在知名迴轉壽司連鎖店「壽司郎」故意舔醬油瓶、將口水抹於壽司，該段影片於社群網站瘋傳，惡劣行徑遭到外界撻伐。
沒想到近日一名北海道學生在連鎖拉麵店偷舔桌上的水壺，該學生的行為被拍成影片並分享到網絡上後，湧入大量批評，也遭到網友們人肉搜索。
根據日本最新消息，這位學生已被學校處以退學。
點圖放大瀏覽涉事影片截圖：
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《週刊女性》報道，日本一名少年於1月上旬，在北海道的連鎖拉麵店用餐，其間蓄意偷舔公共水壺的蓋子，事後還把影片上傳社群媒體，引來網友們的批評。
據了解，這名少年疑似喝了酒情緒亢奮，才會「樂極生悲」釀禍。
網友從拉麵店的內部裝潢及其他細節，發現受害店家為日本全國都有分店的連鎖拉麵店「山岡家」。
店家表示，已得知影片中男子的身份，今後將與警方討論，若警方受理報案，將會採取必要的處置。
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至於少年的身份，根據網友的搜查結果，他是一名北海道某美容專門學校的學生。
查看由校方經營的Facebook專頁，本來有該學生的照片，但這宗爭議發生後，照片已遭校方刪除。
對此，該校的關係人士透露，這位學生在闖禍後遭到退學處分，同時學校也會加強宣導，呼籲學生不要做出這些行為。
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