習近平晤塞西　發表兩國深化全面戰略夥伴關係聯合聲明｜全文

中國國家主席習近平5月29日與訪華的埃及總統塞西舉行會談。他稱中方願同埃方不斷深化互信，推進合作，構建面向新時代的中埃命運共同體，為地區乃至世界和平、穩定、發展、繁榮貢獻力量。



兩國元首會談後，共同見證簽署推進共建「一帶一路」合作規劃、科技創新、投資和經濟合作、檢疫等領域多項雙邊合作文件。雙方發表《中國和埃及關於深化全面戰略夥伴關係聯合聲明》。

以下是聲明全文：

中華人民共和國和阿拉伯埃及共和國

關於深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明

一、應中華人民共和國主習近平閣下邀請，阿拉伯埃及共和國總統阿卜杜勒法塔赫・塞西閣下於2024年5月28至31日對中華人民共和國進行國事訪問。

二、兩國元首圍繞雙邊關係、推動各領域合作以及加強多邊框架下協調舉行正式會談，並就共同關心的諸多國際和地區問題交換意見。

三、兩國元首讚賞自2014年中埃建立全面戰略夥伴關係以來，兩國各領域合作取得的顯著發展和巨大跨越，強調應以雙方建立全面戰略夥伴關係10周年為契機，通過密切兩國政府、立法機構和地方政府間高層互訪提升雙邊關係水平，為其開闢更廣闊前景，以服務兩國利益，實現友好的兩國人民的期待與願景，朝着新時代構建命運共同體目標，提升兩國關係水平，推動中埃全面戰略夥伴關係邁上新台階。

四、兩國元首對雙方全面戰略夥伴關係取得的豐碩成果表示滿意，這有助於促進兩國發展繁榮。中方在基礎設施、交通、鐵路、造船、建築、投資、空間科學等領域參與了多個埃及大型經濟項目建設，其中包括參與建設新行政首都中央商務區、建成齋月十日城電氣化鐵路、投資中埃泰達蘇彝士經貿合作區、發射埃及2號衛星等。此外，雙方加強金融合作，續簽本幣互換協議，埃及成功在華發行熊貓債；在國際經濟舞台上增進協調，其中包括埃及加入亞洲基礎設施投資銀行並舉辦該行2023年年會、2023年正式加入新開發銀行、2024年成為金磚機製成員。

五、值此中埃建立全面戰略夥伴關係10周年之際，習近平主席和塞西總統宣布今年為「中埃夥伴年」，將舉辦一系列外交、經貿、投資、文化和旅遊活動，以促進和推動雙邊各領域關係發展。

六、兩國元首對2024年1月雙方簽署《中華人民共和國和阿拉伯埃及共和國全面戰略夥伴關係實施綱要（2024-2028）》表示讚賞，該綱要以近年來兩國關係取得的務實成果為基礎，是發展雙邊關係並將其提升至更高水平的路線圖。兩國同意努力推進產業本土化和技術轉移，並將其作為未來幾年中埃合作的優先方向；還應努力擴大中國在埃產業投資，包括電動汽車製造、電子設備、太陽能電池板製造、化學工業、建築材料以及現代農業技術等領域；應努力推動雙邊貿易更加平衡，包括允許更多埃及優質產品進入中國市場，為中國生產要素進入埃及生產最終產品提供便利，探討用兩國本幣進行貿易結算，推動中國遊客赴埃旅遊，鼓勵中方在酒店建設和管理領域對埃開展直接投資；加強在新聞、文化、科學、人工智能和學術領域的合作。

七、兩國元首指示雙方有關部門舉行技術會談，落實兩國領導人關於推進和加強雙邊關係的共識，包括推動儘早召開中埃政府間合作委員會會議。

中埃關係：2024年5月29日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂同來華出席中國-阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式並進行國事訪問的埃及總統塞西舉行會談。這是會談前，習近平在人民大會堂東門外廣場為塞西舉行歡迎儀式。（新華社）

八、雙方讚賞在涉及彼此核心問題上相互支持。中埃兩國相互支持彼此捍衛共同原則與核心利益，攜手應對各類全球性挑戰，特別是新冠疫情及其對發展中國家造成的負面影響。

九、兩國元首強調，雙方應堅定支持彼此核心利益，照顧彼此關切，支持彼此的反恐努力。中方強調將繼續支持埃方維護國家主權和領土完整、反對外部勢力以任何名義干涉其內政的正當權利，支持埃方在面臨挑戰時維護自身安全與穩定的正當權利，支持埃方維護自身水安全、糧食安全和發展利益的正當權利；埃方強調繼續堅定恪守一個中國原則，台灣是中國不可分割的一部分，支持中方在涉及自身主權和領土完整問題上所秉持的立場，支持實現中國統一，反對外部勢力干涉中國內政。

十、兩國元首強調應實現「一帶一路」倡議與埃及「2030可持續發展願景」對接並共同保障兩國有關合作項目安全順利推進。埃方讚賞習近平主席提出的「全球發展倡議」，認為這是一項有助於加快實現聯合國2030議程可持續發展目標的全球性倡議，埃方將繼續積極參與該倡議框架下各領域合作；埃方讚賞中方提出的「全球安全倡議」，願同中方圍繞維護促進世界和平安全加強交流、探討合作；埃方讚賞「全球文明倡議」，因為中埃雙方秉持相同的原則，即在平等的基礎上尊重人類文化和文明。中埃兩大古老文明源遠流長，均對人類歷史發展做出過巨大貢獻。鑒此，埃方支持中方提出的在每年6月設立文明對話國際日的建議。中方讚賞埃及「體面生活」倡議，認為這是一項旨在提升埃及農村地區基礎設施和人民生活水平的重大發展倡議，強調支持這一倡議和埃方一切發展努力。

十一、兩國元首讚賞雙方在中阿合作論壇框架下富有成效的合作，歡迎在利雅得召開的首屆中阿峰會所取得的成果，認為應共同落實包括習近平主席提出的中阿務實合作「八大共同行動」在內的峰會各項成果。中方歡迎埃方申請舉辦中阿峰會，埃方表示期待中阿合作論壇第十屆部長級會議取得成功。

十二、兩國元首讚賞雙方在中非合作論壇框架下的合作與協調，認為應繼續落實中非合作論壇第八屆部長級會議成果，特別是習近平主席宣布的「九項工程」，期待將於2024年9月召開的中非合作論壇新一屆峰會取得成功。

十三、兩國元首一致認為，應恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，反對雙重標準和單邊行徑，應致力於改革國際機構，使其更加公平，使發展中國家更具代表性，更有效應對全球性挑戰。雙方強調國際社會應共同努力，應對威脅全球安全與穩定的熱點和核心問題，實現經濟復甦，解決糧食安全、水資源短缺、氣候變化和荒漠化防治問題，各國應履行其在上述問題上的責任。雙方強調，中埃雙方將繼續致力於共同應對上述全球性挑戰，加強在金磚機制、上海合作組織等地區和國際場合的合作與協調，並努力提升新興市場和發展中國家在國際體系中的作用。

十四、塞西總統對習近平主席所給予熱情接待和盛情款待表示感謝和讚賞，並邀請習近平主席訪問埃及。習近平主席接受邀請並表示願意在雙方方便的時候儘早訪埃。