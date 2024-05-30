加沙人道危機加劇　逾30國WHO年度大會譴責以色列

在日內瓦舉行的世界衛生組織（WHO）年度大會上，30多個國家譴責以色列對加沙地帶醫院的襲擊。部份國家建議授權聯合國衛生機構加強對加沙「災難性人道主義危機」的記錄，一些國家將饑荒風險日益增加歸咎於以色列。



路透社報道，自10月7日以色列與巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）的戰爭爆發以來，世界衛生組織已記錄數百宗針對包括加沙在內的巴勒斯坦醫療設施的襲擊事件，但沒有指責任何一方。

以色列6月對加沙南部城市拉法發動的軍事行動，阻止病人轉移，幾乎切斷醫療供應，並威脅到最後一家仍在運轉的醫院。

一些國家支持世界衛生組織5月29日在日內瓦舉行的年度大會上的一項提議，該提議將要求聯合國衛生機構加強對加沙「災難性人道主義危機」的記錄，並在聯合國警告近八個月的衝突後出現饑荒和疾病的情況下報告「飢餓」情況。

2024年5月28日，在加沙南部拉法（Rafah），不少流離失所難民棲身於帳篷營地。（Reuters）

該動議得到30多個國家的支持，支持者多來自非洲和波斯灣地區，也包括俄羅斯、土耳其和中國，還有更多國家表示會支持該動議。投票原定於29日進行，但進一步的辯論將投票推遲到30日。

土耳其衛生部長科賈（Fahrettin Koca）說：「加沙的醫療系統遭到破壞。以色列以加沙的醫院為目標，徹底摧毀治療設施。這也意味着它發動對基本健康權的戰爭。」

他還指責以色列利用飢餓作為戰爭武器，並認為以色列針對醫院的行為構成戰爭罪。

巴勒斯坦大使克拉伊希（Ibrahim Khraishi）在擁擠的會議室裹敦促各國支持該動議。他說：「我們不能允許以色列摧毀一切，摧毀醫療設施。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

