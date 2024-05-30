習近平：中阿關係樹立了新時期中國和阿拉伯國家關係的典範

中國國家主席習近平5月30日下午與來華進行國事訪問並出席中國-阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式的阿聯酋總統、阿布扎比酋長阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）舉行會談。會談地點是北京人民大會堂。



習近平指出，阿聯酋是中國重要的全面戰略夥伴。近年來，在雙訪共同引領下，中阿關係保持良好發展勢頭，樹立了新時期中國和阿拉伯國家關係的典範。今年是中阿兩國建交40周年，是中阿關係承上啟下、繼往開來的重要節點。中方願同阿方一道，繼續從戰略高度和長遠角度牢牢把握兩國關係大方向，確保中阿全面戰略夥伴關係始終蓬勃發展。

阿勒納哈揚說：「我親愛的兄長，尊敬的習近平主席閣下，首先我要向您表示，我非常高興能夠再次訪問我的第二故鄉中國。我榮幸地出席了中阿合作論壇第十屆部長級會議的開幕式，我也祝中國成功召開此次重要會議。阿聯酋高度重視發展對華夥伴關係，並且將其置於最優先地位。」

多位阿拉伯領導人出席中阿會談，其中包括塞西與阿勒納哈揚。習近平指，支持召開和平會議，以解決以色列和哈馬斯之間的衝突，他還表示，儘管戰火肆虐，但中東是一個具有廣闊發展前景的地區。埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）隨後表示，敦促國際社會確保加沙地區的巴人不會流離失所，亦不會被迫離開加沙。

習近平與阿勒納哈揚會談結束後在人民大會堂出席合作文件簽字儀式。