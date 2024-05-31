韓國太空總署成立　尹錫悅：爭取2045年登陸火星

韓國制定探索宇宙的雄心計劃，要在2032年登陸月球，2045年登陸火星，預計未來幾十年將為此投資100萬億韓元。



韓國總統尹錫悅星期四（5月30日）為韓國太空總署（Korea Aerospace Administration，簡稱KASA）主持成立儀式時宣布這項雄心大計。

尹錫悅說：「KASA將通過培養專家，大力支持航空宇航產業生態系統，並推動具有挑戰性和創新性的研發，開啟一個新的太空時代。」

「KASA將爭取2032年讓本國研製的探測器着陸月球，2045年在火星上插上太極旗（韓國國旗）。」

韓國以美國航空航天局（NASA）為藍本成立KASA。KASA接下來的關鍵項目包括擴大韓國對「阿提密斯計劃第三個任務」（Artemis 3，又譯阿爾忒彌斯3號，阿提米絲3號，月亮女神3號）的參與。阿提密斯計劃是美國重返月球的計劃，第三個任務將在2026年將太空人送達月球。

韓國去年5月成功發射「努里」號火箭，並將一顆商用衛星送入軌道，成為第七個擁有自主太空發射器和衛星開發技術的國家。

本文獲《聯合早報》授權轉載

