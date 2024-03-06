NASA時隔四年再招候選太空人　年薪逾110萬元

美國太空總署（NASA）時隔4年再次招募新的候選太空人。



彭博社報道，NASA星期二（3月5日）宣布招募最新一批候選太空人。申請者必須滿足基礎教育和專業經驗要求，例如有飛行員、醫生或工程師工作經歷。

候選太空人將接受約兩年的基本技能培訓，包括太空行走、機械人技術和團隊合作。工作地點在休斯敦，年薪約15.2萬美元（約118.9萬港元），需要「經常出差」。

美國聯邦僱員使用的網站FederalPay.org稱，候選太空人的這一起薪，介於休斯敦地區聯邦僱員最高兩檔的薪資之間。NASA在2020年發布的候選太空人薪資介於10.5萬美元至16.1萬美元。

美國候選太空人的申請截止日期為4月2日。

據NASA官方網站介紹，2021年入選的10名候選太空人是從1.2萬名申請者中挑選出來的，已完成超過兩年的基本訓練。

新畢業的候選太空人可被分配到國際太空站、未來商業太空站以及為登陸火星做準備的「阿提密斯登月任務」（Artemis campaign missions）。

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本文獲《聯合早報》授權轉載

