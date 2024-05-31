特朗普掩口費案34項罪名全部成立　拜登：沒有人可以凌駕法律

美國前總統特朗普（Donald Trump）的掩口費案官非，紐約法院的十二人陪審團5月30日連續第二天退庭商議後達成裁決，最終裁定他34項罪名成立，亦令他成為首位被判刑事罪成的前總統。



主審法官梅爾昌（Juan Merchan）在宣判前夕，特朗普返回法庭時被問到是否擔心判決時，他只表示希望拉票。

特朗普被裁定罪名成立後，法院將會7月11日早上10時判刑，天空新聞（Sky News）預計他可能面對最多四年刑期。不過有法律專家認為，特朗普或會逃過監禁厄運。而今次裁決將不會影響他爭取重回白宮或再次成為總統，他亦很大機會上訴。

特朗普在聽取判決後離開法院時，批評判決可恥，重申自己無辜，揚言自己會奮戰到底，形容真正的判決會在11月5日出現。

特朗普的共和黨友、眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）形容判決是美國史上恥辱的一天，同時表示特朗普會正當地就這個荒謬的判決上訴，並相信對方可以勝出。

特朗普5月30日到紐約法院聽取判決前，顯得一臉嚴肅。（Reuters）

而在宣判後不久，總統拜登（Joe Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）發表聲明，指沒有人可以凌駕法律，並指阻止特朗普再次入主白宮的唯一方法是投票。

特朗普被控在2016年總統大選前夕，涉嫌偽造商業文件以隱瞞向成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）提供掩口費一事。他一直否認控罪，並在29日於法庭外向傳媒表示，整宗官司都是被操縱。

紐約法院陪審團5月30日裁定特朗普罪成後，有示威者手持「特朗普罪成」的橫額慶祝。. （REUTERS）

而在陪審團首天退庭商議前，主審法官梅爾昌指示陪審團必須放下對被告的個人偏見，以及細心審議主要證人、特朗普的前律師科恩（Michael Cohen）證供。他表示科恩在供詞中提到自己直接參與特朗普企圖隱瞞掩口費一事，不過即使認為科恩的證供可信，但仍不足以只憑該證供裁定被告有罪，而是需要配合其他證據定罪。

科恩在作供時稱，他在2016年大選前曾自費13萬美元，以阻止丹尼爾斯公開過去與特朗普曾發生性關係之事。他亦指特朗普批准有關費用，並同意在大選後以法律費用為掩飾，向科恩分期償還款項。

美國前總統特朗普5月29日離開法庭時向傳媒發表講話，再次批評掩口費官司是被操縱。（Reuters）

特朗普的辯護律師指科恩謊話連篇，而檢控官則表示，多個語音訊息、電郵及其他文件都可以支持科恩的供詞，又認為該筆掩口費令這宗事件石沈大海，或是特朗普當年贏得大選的原因之一。

除了這宗官司，特朗普面對另外三宗刑事起訴，但預計審訊不會在11月5日的大選前開始。