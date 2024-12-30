卡特逝世｜14億人民的老朋友　「中國對美國繁榮和平至關重要」

美國前總統卡特（Jimmy Carter）12月30日逝世，享壽100歲。回顧他於1977年至1981年的總統任期，其一大外交成就要數推動中美關係正常化，兩國於1979年正式建立外交關係。縱觀其任內對中美外交舉措及貢獻，卡特無疑是中國人民的老朋友。自斷交台北轉為建交北京，到他和他創立的智庫亦一直不遺餘力推動美中交流，再到質疑近兩屆美國政府的對華政策。卡特不僅在任內推動兩國關係，在退休後還關心中美關係發展。



卡特上任總統時，中美未建立正式外交關係，他就此事與官員辯論，並在1978年正式決定推動兩國關係正常化，時任國務卿萬斯（Cyrus Vance）和白宮國家安全事務助理布熱津斯基（Zbigniew Brzezinski）在這一時期先後訪華，雙方對關鍵的台灣問題上作談判。

兩國經過近半年的談判後，最終達成協議，也即是後來《中美建交公報》的內容。美國承認台灣是中國的一部份，也同意於中美關係正常化後與台灣斷交，並從台灣和台灣海峽撤軍。兩國也確認於1979年1月1日起正式建交，並於同年3月1日起互派大使和成立大使館，正式建立外交關係。

時任中國副總理鄧小平隨即在1月29日正式訪美，並與卡特就兩國多項領域合作簽署協議，二人亦因理念相似而成為朋友。

圖為1979年2月2日，美國休斯敦，時任中國副總理鄧小平觀看騎術表演並獲贈一頂牛仔帽，他因貼地作風而受到美國民眾的歡迎。（中國外交部）https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/zt_674979/dnzt_674981/qtzt/zggcddwjw100ggs/gg/202208/t20220824_10750670.shtml

卡特任內的另一個貢獻是簽署通過《台灣關係法》（Taiwan Relations Act） ，成為美台斷交後維持關係的重要基石，也影響了美中台三角關係格局的形成。

卸任後多次訪問中國、推動兩國交流

自卸任以來，卡特總統也先後10次訪問中國。其中在1981年的一次，他卸任後立刻到訪了中國大陸，卡特夫婦當時雖沒有官職在身，仍然獲得中方高規格的接待，前國家主席李先念於釣魚台國賓館設宴款待兩人，並獲得中共中央軍事委員會主席鄧小平的接見。

圖為1979年1月29日，美國華盛頓，時任中國副總理鄧小平向發表演講的時任美國總統卡特（Jimmy Carter）鼓掌。（美國國會圖書館）

1982年，卡特和太太羅莎琳（Rosalynn Smith Carter）於佐治亞州亞特蘭大創立非營利性組織卡特中心（The Carter Center），致力於改善逾65個國家人民的生活品質。透過這個組織，卡特即使卸任後依然積極推動着中美關係發展。

1988年，中國內地政府批准了村級直接選舉，以幫助維護經濟改革背景下的社會和政治秩序。當年應中國外交部的邀請，卡特中心啟動了一個聯合項目計劃，以規範此一村級選舉程序，並協助培訓選舉官員和當選的人大代表。

另外，由1998年開始，卡特中心應中國民政部的邀請，發起了一個觀察和研究中國村級選舉的聯合項目，並與民政部和全國人民代表大會建立了長期合作關係。卡特中心還曾先後5次邀請來自全國人大常委會、民政部的代表和高校專家學者赴美觀摩總統大選。

圖為2012年12月13日，中國北京，中國國家主席習近平（右）會晤美國前總統卡特（Jimmy Carter）（左），卡特祝賀習近平履新。（Getty）

2002年，卡特中心成立由劉亞偉教授負責的中國專案，關注和研究中國國內政府管治、法律法治、社會公平、公民教育等方面的發展和問題，並與中國人民大學比較國際政治經濟研究所聯合創建中國選舉與治理網。卡特中心還與一些內地研究機構及高校等進行學術交流和專案合作。

「中國對美國繁榮、和平至關重要」

近年，隨着中美貿易戰展開，卡特的角色再次引起國內關注。2019年，時任總統特朗普（Donald Trump）致電這位前總統，向他表示自己對中國超越美國的憂慮。卡特指美國因戰爭耗資巨大，而中國通過投資基建發展經濟，進而回應，國家強大與否並不單單以經濟或軍事實力來衡量。

2017年1月20日，美國前總統卡特（Jimmy Carter）和妻子羅薩琳（Rosalynn Carter）出席特朗普（Donald Trump）的總統就職禮。（Reuters）

卡特在當年的一次訪問中指，「長遠來看，美國人民會發現，與中國好好相處對美國自身的繁榮、和平與美好的生活來說至關重要，不過在時任特朗普總統政府下，我們關係暫時有所退步。」

2020年，卡特在於布殊美中關係基金會（The George H. W. Bush Foundation for U.S.-China Relations）的訪談中為美國對華政策「轉軚」表示擔憂：「中美關係處於多年來的最低點。」

圖為2009年1月12日，中國北京，時任中國國家主席胡錦濤（右）在人民大會堂會晤美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）（左），美國前總統卡特（Jimmy Carter）（中）一同出席。（Getty）

卡特還在訪談中討論中美貿易問題。他指出貿易爭端集中於知識產權、技術轉讓和國家補貼等，解決後將利於兩國市場。對於當時美國兩黨將中國視為最大競爭對手的說法，卡特持另一看法，認為將貿易政治化將傷害兩國人民，他強調中美緊密相連，美國有責任保護這一聯繫。

「中美貿易關係是世界上最重要的關係之一」，卡特指兩國建交時間雖不足半世紀，但「對共建未來的前景心懷希望」，並希望中美關係能夠恢復穩定。