澤連斯基：以西方武器襲俄是遲早的事　俄羅斯：早已在用

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ) 5月31日稱，烏克蘭使用西方武器攻擊俄羅斯領土是「遲早的事」。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Sergeyevich Peskov）同日較早時說，美國武器被用於襲擊俄羅斯領土的情況已發生，這充分說明美國已介入這場衝突。



路透社5月31日引述在瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）出席北歐-烏克蘭峰會（Nordic-Ukranian Summit）的澤連斯基說，烏克蘭動用西方武器攻擊俄羅斯領土時是「遲早的事」。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫同日較早時說，已知發生美國製造的武器被用於襲擊俄羅斯領土的情況。他說這已足以充分證明美國參與這場衝突的程度。

美國務院5月31日對俄羅斯衛星通訊社說，總統拜登（Joe Biden）允許烏克蘭使用美國武器對威脅哈爾科夫（Kharkiv）地區的俄羅斯境內目標進行反擊，但仍保留禁止使用ATACMS陸軍戰術導彈和其他遠程打擊武器的禁令。

針對西方有關允許烏克蘭打擊俄境內目標的言論，俄羅斯方面認為，這種做法魯莽輕率，且是在挑起與莫斯科的直接軍事對抗。

佩斯科夫稱北約秘書長的聲明具有挑釁性。佩斯科夫說，國家元首和軍方都清楚針對襲擊俄境內應做出的可能的反應，俄方正在採取相應的反制措施。

圖為2024年5月31日，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在捷克切爾寧宮（Czernin Palace）出席北約外交部長會，之後後發表演說。（Reuters）

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）5月27日再次提出，應支持烏克蘭使用北約國家提供的武器打擊俄羅斯本土。

他5月24日接受《經濟學人》訪問時，呼籲北約盟國應考慮解除對烏克蘭使用武器的一些「限制」，烏克蘭應被允許使用這些武器打擊俄羅斯境內的目標。