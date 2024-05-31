美國分析烏克蘭境內導彈碎片　稱證實俄羅斯用朝鮮出品

根據星期四（5月30日）以非機密形式發布的國防部情報機構報告摘要，烏克蘭導彈碎片的圖像分析證實，俄羅斯在烏克蘭戰爭中部署了朝鮮導彈。



路透社報道，在美國國防情報局（DIA）得出這一結論前，美國指朝鮮領導人金正恩去年9月與俄羅斯總統普京罕見舉行了一次峰會後，俄羅斯就從朝鮮獲得了彈道導彈和炮彈。

美國國防情報局的報告呈現了朝鮮固體推進劑短程彈道導彈的不同方面，並將朝鮮官方媒體發佈的圖像，與今年1月份烏克蘭哈爾科夫地區的導彈殘骸圖像進行了比較。

國防情報局的報告摘要說：「分析證實俄羅斯在烏克蘭的戰爭中使用了朝鮮生產的彈道導彈。遍布烏克蘭各地都發現了朝鮮導彈的殘骸碎片。」

俄羅斯駐華盛頓大使館和朝鮮駐紐約聯合國代表團都沒有立即回應置評請求。

莫斯科和平壤均對朝鮮向俄羅斯轉讓武器以用於烏克蘭的指控予以否認。

俄羅斯於2022年2月開始入侵烏克蘭。烏克蘭國家檢察官今年5月初說，他們檢查了俄羅斯自去年12月底至今年2月底發射的約50枚朝鮮彈道導彈中的21塊碎片，以評估莫斯科和平壤進行合作所構成的威脅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

