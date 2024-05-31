華府准烏克蘭以美國製武器攻擊俄羅斯　被指製造「美俄開戰」危機

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月31日表示，在基輔過去幾週在俄羅斯襲擊哈爾科夫期間請求授權後，美國批准烏克蘭在俄羅斯境內使用美國武器。



布林肯出席北約外長會後在捷克對記者表示，美國總統拜登已批准此舉。

烏克蘭在其與俄羅斯戰況愈趨激烈時多番對外求授，包括要求更多武器，以及獲准解除使用外界武器打擊俄羅斯目標的限制。

俄烏戰爭在2022年2月24日開打後，俄羅斯已持續發出警告。例如克宮同年4月已稱，俄方有權將烏境內載有武器的美國和北約運輸工具作為合法軍事目標。俄方之後亦多番重申，西方軍援烏克蘭，只會令戰事延長，以及被視為直接參與戰爭，或導致俄羅斯與西方開戰。

烏克蘭總統澤連斯基2024年5月31日在瑞典出席北歐烏克蘭峰會（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy ) 5月31日稱，烏克蘭使用西方武器攻擊俄羅斯領土是「遲早的事」。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Sergeyevich Peskov）同日較早時說，美國武器被用於襲擊俄羅斯領土的情況已發生，這充分說明美國已介入這場衝突。

路透社5月31日引述在瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）出席北歐-烏克蘭峰會（Nordic-Ukranian Summit）的澤連斯基說，烏克蘭動用西方武器攻擊俄羅斯領土時是「遲早的事」。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫同日較早時說，已知發生美國製造的武器被用於襲擊俄羅斯領土的情況。他說這已足以充分證明美國參與這場衝突的程度。

美國務院5月31日對俄羅斯衛星通訊社說，總統拜登（Joe Biden）允許烏克蘭使用美國武器對威脅哈爾科夫（Kharkiv）地區的俄羅斯境內目標進行反擊，但仍保留禁止使用ATACMS陸軍戰術導彈和其他遠程打擊武器的禁令。

針對西方有關允許烏克蘭打擊俄境內目標的言論，俄羅斯方面認為，這種做法魯莽輕率，且是在挑起與莫斯科的直接軍事對抗。

佩斯科夫稱北約秘書長的聲明具有挑釁性。佩斯科夫說，國家元首和軍方都清楚針對襲擊俄境內應做出的可能的反應，俄方正在採取相應的反制措施。

圖為2024年5月31日，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在捷克切爾寧宮（Czernin Palace）出席北約外交部長會，之後後發表演說。（Reuters）

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）5月27日再次提出，應支持烏克蘭使用北約國家提供的武器打擊俄羅斯本土。

他5月24日接受《經濟學人》訪問時，呼籲北約盟國應考慮解除對烏克蘭使用武器的一些「限制」，烏克蘭應被允許使用這些武器打擊俄羅斯境內的目標。