土耳其國產軍艦首訪港　駐港總領事：望展示中土關係深化

由土耳其自主建造的海軍艦「克納樂島號」（TCG Kinaliada）周四（5月30日）首次抵港進行為期2天的訪問，隨後將前往韓國及日本，繼續此次為期4個月的亞洲行。土耳其駐港領事館周五（31日）於艦內舉辦接待儀式，政務司副司長卓永興及外交部駐港特派員崔建春出席。



此次訪問為2015年以來土耳其再派軍艦來港，時逢中國、土耳其今年建交第90周年，土耳其駐港總領事Kerim Sercan Evcin指此次到訪毋庸置疑是為了展現中、土兩國的雙邊關係得以在各個方面增進。

他表示自己非常喜歡中國文化，也了解中國文化十分重視象徵意義，此次出訪正值去年10月土耳其慶祝建國100周年，中國則將在今年的10月迎來建國75周年，因此格外有意義。

土耳其海軍工業的「明珠」

總領事強調，「克納樂島號」輕型護衛艦對土耳其來說十分重要，「它是完全由土耳其工程師設計的、並完全在國內生產製造，這是我們重要的掌上明珠。」

2015年，土耳其首次派在海外建造的軍艦「戈迪茲號」到訪香港，同年，土耳其推行國家戰艦計劃「MILGEM」項目，計劃本土製造4艘島級巡防艦，「克納樂島號」為其中的第四艘。總領事表示，九年後，他第一次能在一艘完全由土耳其建造的戰艦上招待來賓，感到十分榮幸。

「克納樂島號」的名字來源於土耳其的一座島，它與散落在伊斯坦堡海峽（亦博斯普魯斯海峽）入口的其他八個島嶼一起，被視為首都伊斯坦堡的珍珠，當中距離首都最近的則為「克納樂島」。

由軍艦到導彈自主自給

以此得名的護衛艦2017年首次下水、2019年開始正式服役。其最大航速超過每小時29海里，可儲存20噸武器，能執行水上作戰、海下防禦戰、防空作戰、偵察監視等任務。它還是首艘搭載有反艦導彈「雀鷹」ATMACA的軍艦，該導彈同樣在土耳其製造，皆是滿足土耳其「國防自主」的發展策略。

「克納樂島號」此行將與出訪國家共同進行軍事演習，並支援在亞丁灣等海域應對海盜襲擊的特別部隊。總領事Kerim Sercan Evcin認為，「克納樂島號」是近20年間土耳其國防工業迅速發展的證據：「20年前我們的國防工業只有20%由本土供應.....現在則達到80%。」

「克納樂島號」由伊斯坦堡海軍造船廠製造，Kerim Sercan Evcin指出造船廠向15個友好國家輸出軍艦。他指出, 土耳其跟中國一樣是海洋國家，有着百年的悠久海軍歷史，伊斯坦堡的造船工業在鄂圖曼時期已在全球享負盛名。

紀念1889年遠東海難

此次出訪「克納樂島號」將以亞洲為主，到訪包括泰國、馬來西亞、印尼、韓國和日本等20個國家，並以日本為此行目的地。1887年，小松昭仁親王訪問伊斯坦堡，促成了當時的奧斯曼帝國海軍軍艦「埃爾圖魯爾號」（Ertuğrul）在兩年後訪問日本，開啟了歷時11個月的歷史性的遠東之行。然而軍艦在返程中途不幸遇到惡劣天氣而沉船，數百名船員喪生。而土耳其軍艦自1990年以來，便開始循着當年軍艦的航行路線，前往日本紀念當年罹難的船員。

作為當年「埃爾圖魯爾號」遠東之行的經停站之一，香港也再度成為此次「克納樂島號」的訪問地之一。總領事表示：「香港是一個很重要的城市，我把它稱為全球磁石，它從全球吸引各種各樣的東西過來，它也是一個很重要的海事中心。」