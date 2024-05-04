土耳其「叫停」貿易　以色列稱將反制

以色列將就土耳其決定暫停與以色列的所有進出口貿易活動，採取多項反制措施。



新華社報道，以色列外交部5月3日發表聲明說，以外交部與經濟部和稅務局進行討論後，決定採取措施減少土耳其與巴勒斯坦約旦河西岸和加沙地帶的經濟聯繫，推動國際經貿組織對土耳其違反貿易協定實施制裁。同時，以方將制定進口土耳其產品的替代清單，並對受土耳其決定影響的出口部門給予支持。

以色列經濟部長巴爾卡特（Nir Barkat）5月3日在社交媒體上發文說，以色列已向經濟合作與發展組織投訴土耳其的決定。

土耳其貿易部5月2日在一份聲明中說，由於以色列在加沙地帶的行動不斷造成人道主義災難並對當地設施造成破壞，土耳其已於4月9日第一階段暫停向以色列出口54類商品，而以政府此後並未停止其在加沙地帶的行動，導致當地人道災難進一步加劇。為此，土耳其的第二階段措施已啟動，決定暫停與以色列的所有進出口貿易活動。土耳其將嚴格執行這些新措施，直到以色列政府允許充足的人道主義援助進入加沙地帶。

據以色列中央統計局數據，2023年以色列對土耳其的出口額為15.7億美元（約122億港元），進口額為46.1億美元。土耳其是以色列第五大進口國、第九大出口國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

