《華爾街日報》：AI開始搶白領飯碗　中高層員工地位同樣不保

《華爾街日報》2月12日報道，人工智能（AI）開始威脅白領階層的飯碗，而且企業中高層的員工同樣無法安枕。



報道提到，Google、聯合包裹（UPS）及多鄰國（Duolingo）等企業最近傳出裁員消息，即使直接與生成式AI有關的職位流失數目不算太多，部分企業仍將削減職位與機器學習及其他AI應用程式等提升效率技術掛鈎。

根據公司顧問及行政人員估計，生成式AI或很快奪得更多白領的就業機會，當中包括中及高層經理級員工。生成式AI不但加快日常工作或透過分析數據模式而作出預測，它同時有能力建立內容及合成構想，而目前有數以百萬計的打工仔從事這些知識型工作。

Google在1月裁員數百人，改為增加人工智能的投資。（REUTERS）

這些高層估計，經理級職位或可能永久流失，並預計AI會改變或替代科技到化工等業界的人事架構。報道指，部分裁員與引入AI有直接關係，其他企業則因為增加投資AI及提升工作效率而削減職位。

文章提到，專業人士在每日使用生成式AI的趨勢明顯上升，有調查顯示，來自金融服務到市場分析逾1.5萬名員工受訪時指，大部分在2023年底至少每星期使用該技術最少一之，與同年5月相比大幅增加，近三分二意見認為，他們的工作效率有所提升。

不過AI在提升工作效率的同時，亦很大機會為管理階段重新定位，初級員工因為職責變得自動化而失去飯碗，將來的入門工作就像初級管理層職務。而引申的連鎖反應就造成中層管理層過盛。

調查顯示，過半資深管理人員憂慮自己的工作被生成式AI取代，比例明顯高於43%的中層及38%的初級經理。