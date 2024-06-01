NVDA｜媒體：Nvidia英偉達或將超越蘋果　成全球市值第二高公司

英偉達英偉達（Nvidia，又譯輝達，股票編號NVDA）或將很快超越蘋果公司(Apple)，成為全球市值第二高的公司。截至2024年，英偉達已成為市值從1萬億美元增長到2萬億美元最快的公司，超過了亞馬遜（Amazon）、Google母公司Alphabet和沙特阿美。



俄衛網6月1日引述路透社報道，OpenAI的ChatGPT等幾乎所有人工智能應用都依賴於英偉達的新tab高端晶片，這使得該公司股價在過去一年增長近兩倍，達到2.68萬億美元。

相比之下，蘋果則把第一的位置讓給微軟（Microsoft）。今年早些時候，這家曾經風光一時的公司正在努力應對iphone需求疲軟和中國市場競爭激烈的局面。它的最新估值為2.92萬億美元。

報道援引Zacks投資管理公司的客戶投資組合經理莫桑的話稱，「另一方面，英偉達能夠抓住一波又一波的增長。從遊戲需求開始，然後是加密貨幣，現在是人工智能，他們已經能夠完美地將創新與需求相匹配，這等於爆炸式增長。」

圖為美國晶片製造商英偉達（NVIDIA）聯合創辦人兼行政總裁黃仁勳在2023年12月6日訪問新加坡期間，出席一個媒體圓桌會議。（Reuters）

英偉達在標準普爾500指數和納斯達克指數中都有很大權重，並在推動美股升至紀錄高位方面發揮了關鍵作用。標準普爾500指數今年漲幅的三分之一以上來自中國。

路孚特（Refinitiv）旗下基金分析公司理柏（Lipper）的數據顯示，在英偉達上週公佈業績之前，該基金的日交易額首次達到10億美元，其總淨資產本週達到創紀錄的28.2億美元。

目前，全球市值達到2萬億美元的公司寥寥無幾。而英偉達憑借其在AI領域的卓越表現，成為歷史上最快實現從1萬億美元到2萬億美元市值的企業。該公司已經躋身華爾街前三大公司之列，僅次於微軟和蘋果。