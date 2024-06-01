美媒：拜登允烏用美製武器烏軍打擊俄羅斯　由沙利文布林肯說服

俄衛網6月1日引述美國《政治報》（Politico）援引消息人士報道，美國總統國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說服美國總統拜登（Joe Biden）解除了對使用美制武器打擊俄羅斯腹地的禁令。



報道說：「在橢圓形辦公室里，沙利文堅稱烏克蘭應當可以出於反火力目的，使用美制武器來擊退俄羅斯對哈爾科夫的襲擊。」

據該報報道，拜登早在5月15日就會見了沙利文。此前烏克蘭議員代表團訪問華盛頓，期間他們表示烏軍陣地極其脆弱，要求美方做出上述許可。

拜登表示同意，並指示沙利文和五角大樓研究政策變化。

在白宮討論的同時，美國國務卿布林肯抵達基輔，與烏克蘭官員進行了討論。

布林肯在訪烏歸來之後與拜登會面。與拜登共事多年的布林肯告訴總統，「俄羅斯利用了總統的禁令」。

報道說：「5月17日與布林肯的談話，又一次讓總統相信這是正確的步驟。」

瑞士達沃斯論壇：美國國家安全顧問沙利文、國務卿布林肯與烏克蘭總統澤連斯基會面。（Reuters）

該報的匿名消息人士說，拜登之做出這一決定的原因，是擔心基輔失去哈爾科夫，並很可能失去烏克蘭東部的其他重要領土。

此外，在俄軍開始向哈爾科夫方向推進後，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）開始與自己的團隊討論解除對俄攻擊禁令的「軍事好處」。

5月13日，沙利文、奧斯汀和美國參謀長聯席會議主席查爾斯·布朗將軍與澤連斯基舉行了視像通話。在此期間，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）「正式要求白宮解除限制」，並加快供應反坦克和防空武器。

報道總結說：「在通話之後，沙利文、奧斯汀和布朗同意，向拜登提出解除美國限制的正式建議。」