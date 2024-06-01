泰國中國完成潛艇採購談判　料3年內可付運

泰國和中國已完成有關泰海軍計劃採購中國制S26T潛艇的談判，潛艇預計可在三年內交付。



泰國公共電視台（Thai PBS）報道，泰國海軍司令阿東（Adoong Pan-Iam）上將星期五（5月31日）指出，這項採購計劃正等待內閣的最終批准；若一切順利，預計潛艇將在三年內交付，而這有助於提升海軍的能力。

他也說，泰國海軍會繼續就潛艇採購計劃，與中國製造商討論及修改交易細節。如果最終交易完成，這會是泰國60多年來的第一艘潛艇。

阿東說：「這對泰國海軍來說是一個重要的里程碑。我們正在購買第一艘潛艇，這可能只是一個開始，未來我們可能會再購買一兩艘。」

泰國地標／泰國國旗：圖為2022年8月23日，遊客來到泰國曼谷的金山寺。（Getty）

泰國政府早在2016年就批准海軍向中國購買S26T潛艇。泰國當時要求潛艇配置德國製造的MTU396柴油引擎，但因為歐盟對中國實施軍事硬件出口限制，德國無法將引擎出口到中國，導致這項採購計劃陷入僵局。

期間，泰國曾改變主意，稱可能向中國購買護衛艦，而不是潛艇。但這個提議不被看好，因為護衛艦造價比潛艇高，且以護衛艦取代潛艇會削弱泰國海軍的實力。

經過多年拉扯，泰國海軍最終決定接受中方的方案，即用中國製造的CHD-620型引擎取代德製引擎。據報道，泰國海軍此前遲遲不接納這個方案，是因為泰方認為中國潛艇部隊也沒有使用CHD-620型引擎。

本文獲《聯合早報》授權轉載

