特朗普掩口費案罪成24小時　團隊籌得近5300萬美元

美國前總統特朗普因掩口費案被定罪後，他的競選團隊在24小時內就籌集到將近5300萬美元（約4.1億港元 ），打破了共和黨的網上籌款紀錄，並縮小了特朗普和總統拜登（Joe Biden）之間巨大的競選資金差距。



《紐約時報》報道，特朗普競選團隊星期五（5月31日）晚上發表聲明說，掩口費案於星期四（30日）宣布裁決後，他們在24小時內籌到5280萬美元。

雖然目前仍難以對特朗普所籌得的款項做一個準確的評估，但根據聯邦記錄，這個數目已接近特朗普在2023年下半年六個月在網上籌集的5800萬美元（約4.5億港元）。

特朗普競選團隊星期五早前說，他們在特朗普被定罪的幾個小時後就籌到近3500萬美元。特朗普的高級顧問威爾斯和拉西維塔在一份聯合聲明中說：「這種勢頭才剛剛開始。」

在共和黨在線處理平台WinRed與共和黨競選委員會向聯邦選舉委員會提交相關文件後，這些數據才能夠得到核實。

另外，特朗普競選團隊星期五也說，近30%的在線捐款者都是WinRed的新捐款者，這意味着特朗普的競選資金來源已擴大。

到目前為止，現金籌款一直是拜登在總統競選中的優勢之一。拜登的主要競選委員會在5月份籌集了8400萬美元（約6.6億港元），而特朗普只籌到4900萬美元（約3.8億港元）。

2024年5月31日，美國共和黨總統參選人、美國前總統特普（Donald Trump，又譯川普）在特朗普大樓出席記者會。特朗普競選團隊31日晚發表聲明說，掩口費案裁決30日宣布後，他們在24小時內籌到5,280萬美元。（Reuters）

特朗普在被定罪的第二天，在紐約特朗普大廈舉行記者會，他憤怒地表明，將通過法律和政治途徑戰鬥到底。他也敦促他的支持者為他的競選活動捐款，稱擺在他面前的挑戰無法單靠他一個人應對。

特朗普說：「捐款，因為我們都是在為美國而戰鬥。」

77歲的特朗普被指試圖掩蓋他與色情片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels，原名克利福德（Stephanie Clifford））的性事，偽造商業記錄以掩蓋他在2016年美國總統選舉前向丹尼爾斯支付13萬美元（約101萬港元）的掩口費，以避免影響他的總統競選。

曼哈頓刑事法院一個由12人組成的陪審團經過兩天審議，於星期四（5月30日）一致裁定特朗普在掩口費案中面臨的34項罪名全部成立。對於特朗普每一項罪名的裁決都必須取得全體陪審員的一致同意。