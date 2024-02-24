美國航天器「奧德修斯」着陸月球後「仆親」　團隊指儀器運作工常

美國私營企業「直覺機器」（Intuitive Machines）公司研發的月球着陸器「奧德修斯」（Odysseus）在月球着陸時側翻，但目前運行正常。這是時隔50多年後美國航天器再次登月，也是首次由私營企業完成這一任務。



新華社報道，Intuitive Machines星期五（2月23日）在社媒平台X說，奧德修斯（Odysseus）目前「存活良好」。飛行控制團隊正在和奧德修斯通信，向它發出下載科學數據的命令，並正在獲取它從着陸點傳回的首批圖片。着陸器的遙測儀器和太陽能充電板運行正常。

Intuitive Machines行政總裁阿爾特穆斯（Steve Altemus）說，目前還不完全清楚奧德修斯着陸時發生了甚麼，但數據顯示六個着陸腿中的一個在着陸過程中被卡住，使它在着陸時側翻。希望能夠成功獲取奧德修斯傳回的圖片，以對其結構以及攜帶的科學儀器進行真正的評估。目前來看，大部分科學儀器能正常接收信號，只是着陸器的天線中有兩根方向朝下，可能對通信效果略有影響。

美國太空總署（NASA）當天發表的公報稱，奧德修斯着陸前幾小時，Intuitive Machines的導航系統遭遇傳感器故障，後來藉助美國航天局的導航系統輔助奧德修斯着陸。奧德修斯目前運行正常，正在進行太陽能充電，並將數據傳輸回休斯敦的任務控制中心。

圖為2024年2月15日，奧德修斯月球着陸器，15日搭乘SpaceX的獵鷹9號火箭從佛羅里州甘迺迪太空中心發射升空。（Reuters）

2月15日，奧德修斯搭乘美國太空探索技術公司（SpaceX）的「獵鷹9」（Falcon 9）火箭從佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空，於星期四（22日）傍晚在月球着陸。奧德修斯着陸器是一個六邊形柱體，高4米，寬1.57米，有六個着陸腿。據NASA介紹，此次任務目標包括研究着陸器的發動機羽流與月球表面的相互作用、射電天文學、太空天氣與月球表面的相互作用、着陸器精準着陸技術及通信和導航能力等。

本文獲《聯合早報》授權轉載

