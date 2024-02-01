美國研究：月球收縮引發月震　南極斷層或威脅人類探月任務

隨着核心冷卻，月球至今仍在收縮，持續在月表形成斷層，產生月震。美國1月25日最新研究發現，月球南極正位於斷層帶，該處的山坡易受月震影響，繼而倒塌，或對人類未來探月任務構成威脅。



該研究1月25日發表於《行星科學雜誌》（Planetary Science Journal）。報告指，研究人員利用電腦模型模擬月面斜坡，分析地震風險，發現現有斷層帶的滑動或會引發淺層月震，產生強烈震動。

由月球勘測軌道飛行器（LRO）建立的月球南極斷層及月震分布圖：

報告稱，每次月震都可能持續數小時，遠長於地球地震的持續時間，更會令覆蓋月球表面的碎石狀物質脫落，引發幅度達10公里的塌方。若人類在該處建立基地，建築會因而損壞，甚至危及太空人性命。

美國阿耳忒彌斯（Artemis）登月計劃原擬在月球南極建立大本營。論文合著者、馬里蘭大學地質學副教授施默（Nicholas Schmerr）稱，新發現有助建立更能抵禦月震的工程結構、保護太空人免受危險區域影響。

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